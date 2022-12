CEO Dynamo Eclot Novotný: Chceme v příští sezóně dokázat, že jsme nad SINNERS zaslouženě

Dynamo Eclot má aktuálně z tuzemských organizací nejnabitější program. Proč jste se rozhodli jít touhle cestou?

Je to jednoduché. V nedávné době jsme se dostali do top 50 žebříčku HLTV a díky tomu nám chodí pravidelně pozvánky na různé turnaje, které mají většinou prestižní pokrytí HLTV. Jsou atraktivní i prizepoolově. Takže nám chodí hodně pozvánek a hodně jich přijímáme.

Jak tu zátěž zatím zvládají vaši svěřenci?

Zátěž je to velká, to si my ve vedení uvědomuje. Takže až nám skončí tenhle předvánoční maraton, mají kluci naplánovaný delší období v offseasonu, kdy budou víc relaxovat. Zároveň bude i prostor na to více trénovat, což se vzhledem k aktuálnímu kalendáři nestíhá.

Kluci jsou rozeseti po Česku nebo probíhají nějaké bootcampy?

Vůbec bootcampy v tomhle období neřešíme, protože pro kluky je komfortnější hrát z pohodlí domova, což je prostředí, které znají úplně nejlépe. Bootcamp v našem zázemí plánujeme po období offseasonu. Až bude vyloženě prostor trénovat a my nebudeme přijímat žádné pozvánky na turnaje.

V přímé konfrontaci se SINNERS musíme zamakat

Nejen, že jste se v HLTV žebříčku dostali mezi nejlepších padesát celků, ale opět jste se vrátili do sedla česko-slovenských jedniček. Je pro vás prestiž přeskočit SINNERS, kteří dlouho platili za nejlepší tým u nás?

Hodnotu to rozhodně má. HLTV žebříček je to nejprestižnější, co tu je a nějakým způsobem to o něčem vypovídá. Zároveň si ale uvědomujeme, že v přímé konfrontaci s nimi musíme trochu zamakat, protože se nám proti nim dlouhodobě nedaří. Jsme motivovaní pro další sezonu to zlomit a dokázat, že jsme nad nimi nějakým způsobem i trošku zaslouženě.

Jak vlastně hodnotíš tu uplynulou sezonu na CZ/SK scéně? Vyhráli jste jeden z podniků MČR Tour, na druhou stranu jste se ale neprobojovali na For Games…

Kromě For Games jsme skončili na všech větších turnajích do TOP 3. Počínaje tím Tipsport CS:GO online, až do mistrovství České republiky. Že jsme se nedostali na For Games, bylo zklamání, nicméně ten program byl tehdy dost nahuštěný. Je to pro nás poučení pro další sezonu, abychom trochu více dbali a soustředili se na důležité turnaje. Do příštího roku máme navíc ještě větší ambice.

Patří mezi ně být konzistentně nad SINNERS, jak jsi zmínil? Chceš, aby mělo Dynamo Eclot statut neochvějné jedničky, jako ve své nejúspěšnější éře měli právě hříšníci?

Nechtěl bych mluvit o tom, že nám jde jen o to, být lepší než SINNERS. V jednom rozhovoru jeden z našich hráčů řekl, že vše ostatní než výhra bude zklamání….

Ano, to řekl Vítek Pohlot právě redakci Sazka eLEAGUE před startem podzimního splitu…

Takovou mentalitu my podporujeme. Je zcela přirozené, že když jdete hrát nějaký turnaj, tak se nechcete jen zúčastnit. Naší ambicí je být nejlepší a dobře prezentovat tuzemsko v zahraničí.

Kvalifikace na Major je cíl, který je dosažitelný

V otázkách RMR a Majorů se mluví na naší scéně hlavně v souvislosti se SINNERS. Je to i pro Dynamo Eclot jeden z těch hlavních cílů? Minimálně tedy účast v té offline kvalifikaci na Major?

Ano, samozřejmě. SINNERS jsou v tomhle asi trochu víc napřed, protože pro ně, pokud se tam nedostanou, to bude asi zklamání - to pro nás asi úplně ne. Ale je to cíl, kterému věříme, že je dosažitelný. Uděláme všechno pro to, abychom se tam jednou dostali.