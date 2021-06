Ade z eSuby před vyřazovací částí: Nedostat se do grandfinále by bylo zklamání

V prvním splitu Sazka eLEAGUE vybojovali druhé místo, na podzim už tahali za delší provaz. Úřadující mistři však prošli obměnou týmu a sami ví, že jdou do play off letošního jarního splitu jako papírově slabší, než tomu bylo právě vloni. I tak ale Adam „Ade“ Koníček věří, že se jim minimálně postup do grandfinále nevyhne.

Jak se před play off cítíte? V jaké je tým náladě?

Cítíme se sebevědomě a věříme, že se dostaneme až do grandfinále. Nálada je u nás dost pohodová a přátelská.

Váš tým před letošním jarním splitem prošel obměnou, věříte, že i v pozměněné sestavě můžete navázat na loňský úspěch?

Papírově jsme možná o něco slabší než minulý split, nicméně se s klukama navzájem známe a víme, co od sebe čekat. Jestli obhájíme první místo, to nevím, nicméně cokoliv jiného než grandfinále by pro nás bylo zklamání.

V prvním kole play off narazíte na tým Young, se kterým jste v základní části prohráli. Co udělat jinak, aby se to neopakovalo?

Náš draft ve skupinovém zápase proti Young byl ten kámen úrazu, proč jsme prohráli. Zkusíme se vyvarovat této chyby, nadraftit si náš komfort a měli bychom ten zápas vyhrát.

Líbí se vám pozměněný formát, kdy i přes případnou porážku máte šanci na postup dál?

Určitě se mi nový formát líbí víc. V turnaji s lower bracketem je větší šance, že se do grandfinále dostanou opravdu 2 nejlepší týmy toho turnaje a nemůže se stát, že se jednomu týmu nedaří v jedné sérii a hned vypadne.

Čeká vás nějaký boot camp?

Na bootcamp jsme chtěli jet, nicméně to nakonec nevyšlo, jelikož tam má eSuba jiné sekce, konkrétně myslím Valorant.

Kdo podle vás letošní jarní split vyhraje?

Největší favorité jsou určitě Hippomaniacs a myslím, že turnaj vyhrají. Možná jim někdo pár her vezme, ale bez větších problémů by to měli vyhrát.

Připravujete si nějaké taktiky, díky kterým byste to mohli být právě vy?

Poslední týden trénujeme a vymýšlíme různé drafty, aby nám to co nejvíc pasovalo. Jestli to bude stačit na výhru celého turnaje, tak to uvidíme.