Prostě se bavíme, říká Carzzy po postupu do semifinále. G2 přežili pět map, co Fnatic?

V základní části se MAD Lions proti obrovsky silným Rogue nedařilo, dvakrát prohráli, a i díky tomu nakonec nemohli zasáhnout do bojů o druhou příčku. Jenže play off, to je jiná káva. Tým v čele s dvěma českými legionáři si poradil s Rogue 3:1 a postoupil do semifinále LEC. „I když jsme prohrávali, tak jsme se smáli,“ popisuje Matyáš „Carzzy“ Orság dobrou atmosféru v týmu.

Celá BO5 série mezi Rogue a MAD Lions začala vítězstvím favorizovaných borců v modrém. Žlutá mašina se rozjížděla pomalu, když však dosáhla své nejvyšší rychlosti, nikdo ji nemohl zastavit.

Kromě čtvrté hry si MAD Lions poradili se svým soupeřem bez větších problémů. Zhruba hodinka a půl stačila skvadře s českými generály na obrat a série a výhru 3:1. V pozápasovém interview si Carzzy pochvaloval svého supporta, který se stal nejlepším hráčem celého zápasu. Co z Kaisera dělá tak dobrého duo partnera? „Je to jednoduché. Zahrnuju ho láskou, kupuju mu dobroty, dávám mu, co má rád,“ vtipkoval 19letý ADC.

V boji o finále se MAD Lions porvou s králi z G2 Esports, kteří byli obrovsky blízko velikému překvapení. Proti Schalke 04 začali podle předpokladů, první dvě hry byly v režii favorizovaného celku, jenže zanedlouho se reprezentanti německé organizace mocně vzmohli a nakonec nebyli daleko od reverse sweepu.

V páté hře měli Schalke 04 slušnou výhodu, co se týče late game scalingu, kterou však naprosto vynuloval Martin „Rekkles“ Larsson se svou Seraphine. 32,7 tisíc vyhealovaných HP? To není zlé. „AP Carry stále nejsou mé oblíbené, pro náš tým to ale bylo nezbytné,“ komentoval Švéd svůj pick.





První zkoušku ve vyřazovací části zvládli také Fnatic. V prvním kole Losers' Bracketu se utkali s SK Gaming. Tým plný nováčků se dlouho statečně rval, ani neuvěřitelný výkon Janika „Jenax“ Bartelse však nestačil na postup. SK Gaming po prohře 1:3 v jarním splitu LEC končí.

„Jsme velice silní individuálně, musíme jen zapracovat na decision makingu a macro plays,“ hodnotil po zápase Gabriël „Bwipo“ Rau.

V pátek 2. dubna se utkají Fnatic se Schalke, vítěz půjde na Rogue (4. dubna).