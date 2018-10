Přestup do Baníku padl. Král přihrávek se teď proti němu chce ukázat

Odchovanec pražských Bohemians patří k nejproduktivnějším hráčům soutěže. Přestože se Karviná prvních pět kol trápila, má Lukáš Budínský (26 let) po jedenácti zápasech sedm bodů (3+4). Do duelu s Baníkem naskočí ve speciálním dresu pro vítěze ankety Přihraj:Král asistencí.

Hele, přihrávka od krále

„Každá trofej potěší, jsem rád, že se mi to podařilo,“ říká kreativní záložník. „Je to výsledek celého týmu. Cennější o to víc, že se nám po špatném začátku soutěže poslední měsíc povedl. Jsem rád.“ Na tréninku si pochopitelně užije fórků. „Jo, občas si něco vyslechnu,“ usmívá se. „Hele, další krásná přihrávka od krále a podobně. To si kluci samozřejmě neodpustí.“

Za prvních pět kol bral dres Krále asistencí Nicolae Stanciu ze Sparty. Podle Budínského právem. „Šikovný hráč, ve Spartě to dokazuje každý zápas. Není jednoduché podávat takové výkony, navíc ve Spartě, kde jste celou dobu pod tlakem. Kvalitní fotbalista.“

O titul mezi 6. a 10. kolem bojoval s Danielem Holzerem. Ten také nahrál na čtyři góly. Budínský ovšem připravil gólovek víc, to rozhodlo. Měl jich osm, spoluhráči využili polovinu. „Pokaždé se snažím, aby byly přihrávky co nejvíc ve prospěch týmu. Jasně, asistencí mohlo být víc, ale i míň. Dvě byly z rohu a tam je to jen o tom, jestli kopnu do správného prostoru a někdo tam naběhne. Další dvě přihrávky vyplynuly ze hry.“

Derby s Baníkem vnímá záložník Karviné prestižně. Těší se na plné ochozy. „Takových zápasů se v sezoně moc nehraje, doufám, že přijde hodně lidí. V takové kulise se hraje mnohem lépe, než na poloprázdném stadionu.“

I bez Baroše to bude bolet

Prestože Ostravě chybí distancovaný Milan Baroš, bude zápas podle Budínského i tak dost bolet. „Pro Baník je to ztráta, Bary je skvělý útočník, má toho hodně za sebou,“ říká. „Mají tam náhradu v podobě obou Šašinků, ale přece jenom, Baroš je někde úplně jinde. Bude jim chybět. Ale bolet to bude i tak, je to derby. Nikdo si nedá nic zadarmo. Šašinkové jsou důrazní, stejně tak Dame Diop. Celkově to bude o důrazu.“

Pikantní je, že právě Baník na konci minulé sezony o Lukáše Budínského hodně stál. Kluby se ale nedohodly. „Nedopadlo to... Zůstal jsem v Karviné, víc bych to asi nekomentoval,“ krčí záložník rameny a nezastírá, že už by se rád posunul.

„Každý by se chtěl posunout výš. Jsem v Karviné dlouho (od roku 2014) a říkám otevřeně, že bych se posunout chtěl. V létě to nevyšlo, tak se dál snažím soustředit na Karvinou. Záleží na klubu. Věděli, že jsem měl zájem přestoupit, ale nedotáhlo se to. Nedá se nic dělat.“ Stejně dopadla i jednání s Mladou Boleslaví.

Budínský otevřeně přiznává, že chvíli zklamání cítil. Neubránil se mu. „Ale to je fotbal, patří to k němu. Mám platnou smlouvu v Karviné a nemohl nic jiného dělat. Koncentruji se na Karvinou a snažím se podávat co nejlepší výkony, abych ukázal, že mě to baví, že se chci posunout a nezůstat na jednom místě.“

Je mu jasné, že pořád musí dokazovat kvalitu. „Ať už je to v podobě gólů, asistencí nebo týmových úspěchů. Musím prostě hrát tak, aby měly další kluby zájem,“ dodal Budínský.