Třetí místo? Baník, nebo Sparta. Baroš je v Česku pořád eso, tvrdí Kopecký

Co říkáte na dosavadní výkony Baníku? Oproti minulé sezoně slušný progres...

„Je vidět, že se s příchodem nového majitele vytvořilo klima pro klidný průběh soutěže. Dříve to bylo všelijaké, kostrbaté, klub měl problémy s financemi. Vedení, které tam teď je, přesně posiluje tým na slabších místech. Zkrátka to tam dobře dělají, vědí, proč berou hráče do svého mužstva.“

Takže páté místo je podle vás reálným odrazem kvality ostravského kádru?

„Ano, nevidím v Baníku nějakou citelnou slabinu a nedostatek. Brankář Laštůvka je sice už starší, ale má vysokou kvalitu. Určitě patří mezi nejlepší v lize. Obrana se stabilizovala, zapadl do ní Stronati. A vpředu Milan Baroš, to je v naší lize stále eso. Navíc působí na spoluhráče, nepřipustí odbytý souboj nebo nějaké kalkulování. Je tam dostatek zkušených, ale i mladých hráčů. Dobrý mix.“

Přesto mají výkonnostní rozdíly. Se špičkou hrají velmi dobře, ale ztratili body se Slováckem, Karvinou či Opavou...

„Ukázalo se, že v některých zápasech jim hodně chyběl ten lev vpředu, to znamená Bary. Třeba utkání s Karvinou bez něj nezvládli. Navíc je jasné, že motivace proti silným mužstvům je jiná. Když mají výkonnost potvrdit ve chvíli, kdy jsou jasnými favority a soupeře přejet, už to skřípe. Je možné, že i ti starší hráči se k těmto utkáním připravují jinak než na Slavii, Spartu nebo Plzeň. A ještě jedna důležitá věc.“

Jaká?

„Když dá Baník první branku, neprohrává, většinou vítězí. Ale když ji dostane jako první, je pro něj problém utkání otočit.“

Se skórováním však mají Ostravští bez Baroše potíže. Nejsou na svém kapitánovi až moc závislí?

„Když je Bary na hřišti, mužstvo na něj musí hrát, připravovat mu zajímavé situace dobrými centry a podobně. Možná je v hlavách hráčů, že na něj až moc spoléhají, že vpředu něco sám vymyslí. Proto pak ty výkony okolních spoluhráčů nejsou tak kvalitní. Další podobnou osobnost do útoku v kádru Baníku nevidím.“

Přivést kvalitního útočníka je jeden ze zimních cílů vedení.

„Rozumím tomu. Diop je velice běhavý, má dobrý výskok i hlavu, ale v koncovce nezáří. Šance moc neproměňuje, takže mančaft se pak spoléhá na Baryho. Ale až moc.“

Pokud klub dobře posílí, mohly by se podle vás hrát v létě ve Vítkovicích poháry?

„Momentálně Baník určitě nemá na první dvě mužstva, navíc se podle mě ještě zmátoří Sparta. Má velice kvalitní kádr, a když bude sbírat body i mimo Prahu, zvedne se. Tam vidím její největší problém, protože doma se její hráči cítí dobře, ale venku to neumí prodat. Takže Baník bude o třetí místo soupeřit právě se Spartou. Slavia s Plzní jsou jinde.“