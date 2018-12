Škoda čekal na gól čtyři měsíce: Titul? Teď je to mezi námi a Viktorkou

I proto se to čekání na gól líp kousalo?

„No, asi tak... Ale už to, že jsem nastoupil v Karviné a v Opavě, mi pomohlo, v Opavě jsem zvládnul devadesát minut, to je důležité. Není to momentálně tak, že by mi to tam úplně padalo, hlavně, že bereme tři body.“

Věděl jste o tom, že ta poslední ligová trefa byla v Boleslavi?

„Jo, věděl jsem o tom, před zápasem mi to připomínali.“

Jak se po zranění cítíte?

„Necítím se úplně špatně, ale do ideálu po kondiční a herní stránce je to ještě pořád daleko.“

Jak tady váš návrat vypadá? Během vaší absence se na hrotu Slavie vystřídalo dost hráčů...

„Je to těžké, ale to je vždycky, ve Slavii je spoustu útočníků a o svoje místo musíte bojovat. Věřil jsem ale v nějaké svoje síly a v to, že šanci dostanu.“

Když jste šel na penaltu, neříkal jste si, že je brankář Jan Šeda rozchytaný, že to můžete mít o to těžší?

„Je pravda, že jsme tam měli hodně šancí, a třeba tu Simonovu (Deliho) hlavičku chytil fantasticky, pak další šance... Dlouho držel boleslavské naděje. Já věděl, kam budu penaltu zakončovat, ale bylo to takové nelehké i proto, že jsem předtím svoji šanci nedal. Naštěstí jsem to ale kopnul k tyči a nedosáhnul na to.“

Co jste ale říkal na závěr utkání, kdy se náskok 3:0 najednou smrsknul na jednogólový?

„Udělali jsme chybu při rozehrávce, dostali na 1:3, pak tam byly nějaké závary a z penalty snížila Boleslav na 2:3. Závěr nebyl dobře dohraný, ale hlavně, že jsme to nakonec zvládli.“

Oddechl jste si po závěrečném hvizdu?

„Jo, ten závěr byl zbytečně hektický, nepříjemné poslední tři čtyři minuty.“

Zůstáváte o čtyři body před druhou Viktorií Plzeň, tím pádem určitě přezimujete první. Spokojenost?

„Samozřejmě je to důležité, splnili jsme povinnost, vyhráli doma, máme to klidnější a teď se můžeme soustředit na Zenit a pak na Jablonec.“

Bude se rozhodovat o titulu jen mezi vámi a Viktorií?

„Stát se může všechno, kdokoliv se může dotáhnout, ale momentálně to tak asi vypadá, že je to souboj mezi námi.“

