Haškův boj o sestavu. V čem je jiný než Frýdek a proč Spartou riskuje? | iSport.cz

Sparta představila Haška jako svou druhou zimní posilu, hráč přichází na Letnou s ambicí na základní sestavu. Kam ho trenér Ščasný může umístit?

Hašek je typickým středním záložníkem s ohromným fyzickým fondem, takzvanou "osmičkou", který umí pomoct defenzivě i ofenzivě. Nebojí se hrát, k tomu má slušnou kopací techniku. Problémem může být menší výška, protože už takhle má Sparta s výškou svých záložníků problémy.

ANALÝZA POSILY: Prosadí se Martin Hašek ve Spartě? Vytlačí ze sestavy Frýdka? 720p 360p REKLAMA

Mladý záložník se může dobře uplatnit v systému 4 - 4 - 2, kde by mohl nahradit Martina Frýdka. "Všechno se ukáže v přípravě. Trenér Ščasný to má postavené tak, že kdo z těch dvou bude lepší, ten bude hrát a dostávat víc prostoru. Nemyslím si, že budou oba nastupovat v základní sestavě, typologicky by to nedávalo moc smysl," myslí si redaktor Sportu Jan Vacek.

"V tomhle hodně záleží na tom, jaký si Sparta zvolí systém a co bude jeho skutečnou úlohou. Přiznám se, že bych ho raději viděl ve Slavii, tam je víc záchytných bodů, kde by se uplatnil. Ve Spartě, kde to sportovně moc nešlape, je to z jeho pohledu dost riskantní," přidává svůj názor redaktor Sportu Jan Podroužek.

