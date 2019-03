Costa: Sparta si hraje v Česku vlastní ligu. Gól? Dočkal je moje štístko | iSport.cz

Neměl to snadné. Ve stoperské dvojici řídil 19letého Dominika Plechatého a společně museli ustát vytáhlého útočníka Slovanu Libora Kozáka. Severská mise se ale sparťanským obráncům povedla. Domácí hráče nepustili do větší šance a udrželi čisté konto.

Sparta tak ukončila sedmileté čekání na výhru U Nisy a čtvrtým tříbodovým ziskem na jaře se odpoutala na třetím místě od Jablonce a Baníku na rozdíl šest bodů.

„Ale byl to velmi těžký zápas. Plný soubojů. Mám takový pocit, že Sparta hraje v každém utkání úplně jinou soutěž než ostatní týmy. Je to znát na tom, jak se na nás každý nahecuje a připraví. Každý chce v této zemi Spartu porazit,“ všiml si Costa velké motivace Libereckých.

Jeho slova se dají ilustrovat i na ostatních týmech, které se Letenským na jaře postavili. Bohemians po zajímavém výkonu padli doma s Olomoucí. Dukla, která Spartu trápila na Julisce, odevzdala body právě v Liberci a Baník, který měl ambice Pražany porazit, prohrál doma se Zlínem.

„Není to snadné. Navíc Liberec hraje dobrý a důrazný fotbal, ale my to musíme pokaždé zvládnout. My jsme přece Sparta,“ burcuje Costa, který byl rád za návrat Bořka Dočkala zpátky do rudé družiny.

SESTŘIH: Liberec - Sparta 0:1. Čtvrtá výhra v řadě, Nita vychytal penaltu 720p 360p REKLAMA

„Obecně je Bořek velký lídr. Velmi dobře zná kulturu Sparty, je kapitán nás a reprezentace. Vrátil se s ním šéf týmu,“ řekl zadák, který přišel do Sparty v létě 2013, tedy stejně jako Dočkal.

A právě bývalý hráč čínského Henanu, připravil Costovi jediný gól sobotního utkání, když centrem z přímého kopu poslal míč do míst, kde svého spoluhráče očekával. Shodou okolností to byl Dočkal, kdo přihrál Costovi zároveň na jeho poslední branku – v listopadu 2016, když zimbabwský obránce trefil postup proti Southamptonu v Evropské lize.

„Od odchodu Bořka do Číny jsem nedal soutěžní gól. Ligový snad ještě dál (v březnu 2016 proti Slavii). Teď je Dočky zpátky a já jsem dal gól. Takže myslím, že je moje štístko,“ smál se. „Ne vážně, čekání na gól bylo dlouhé, ale já mám radost, že máme tři body. A že dám gól, to je plus a něco navíc. Nejsem hráč, který bude dávat góly furt," dodal.