Matoušek spálil tutovku: Budu v sestřizích, tohle se mi ještě nestalo | iSport.cz

Nejde se nezeptat. Co se stalo v 65. minutě, kdy jste měl před sebou prázdnou bránu?

„Nevím. Popravdě se mi taková věc ještě nikdy nestala a to ani v lize a ani dřív v mládeži. Obvykle takové situace řeším právě střelou z první a vždycky jsem je proměnil. Tentokrát to bohužel nevyšlo, ale hlavní je, že jsme vyhráli. Kdyby Baník srovnal, bylo by to horší. Vítězství minelu trochu odlehčí.“

Balon vám skočil?

„No, v první chvíli jsem si myslel, že se se mnou chytl obránce a tušil jsem tak, že musím střílet z první. Kluci mi ale po zápase říkali, že jsem mohl doběhnout až do brány. Mrzí mě to, ani se na situaci raději nebudu zpětně koukat.“

Co bleskne člověku v takovou chvíli hlavou?

„Musel bych být asi sprostý. Každý si ale domyslí, co to mohlo být.“

Jen o minutu později netrefil prázdnou bránu ani Martin Doležal. Necítili jste, že jste dali Baníku prostor k nadechnutí?

„Stává se to. Tentokrát přišly dvě situace, ale jindy jich může být třeba i deset a gól prostě napadne. Šlo spíš o vyústění naší hry, ve druhé půli jsme nechali hrát soupeře. Pak nevyužijeme dvě své šance a Baník o chvíli později snížil. I takový je fotbal.“

Asi to ale každopádně bylo už teď v kabině téma, ne?

„To je jasný, čeká mě to ještě dost dlouho. Naštěstí jedu na reprezentační sraz, takže doufám, že odčiním neproměněnou šanci už tam. A pak samozřejmě ještě jednou i za Jablonec.“

Akce by se každopádně mohla objevit v sestřizích největších zahozených šancí.

„Je pravda, že bych mohl být klidně na prvním místě. Vážně jsem až doteď nic podobného nezahodil, ale vyhráli jsme, takže si z toho můžu dělat srandu. Je jen můj problém, že nemám o gól víc. Každopádně vyhrálo se, ve výsledku to vlastně shazuje jenom mě a ne tým.“

Minulé kolo jste vysoko prohráli v Příbrami. Bylo těžké na porážku 0:4 zapomenout?

„Týden byl vlastně jako každý jiný. Prohra se stane, byla to pro nás facka. Ani předchozí zápasy jsme nehráli dobře, ačkoliv jsme je zvládli. Příbram nás potrestala. Proti Baníku jsme zaváhání mohli odčinit, což se povedlo. Zůstáváme na třetím místě a přes reprezentační přestávku můžeme být v klidu.“