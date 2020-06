Kuka: Plzeň je pod Guľou fungující stroj. S čím se potýká Trpišovský? | iSport.cz

Co očekáváte od nedělního šlágru?

„Do téhle chvíle půjde o zápas sezony. Potkají se asi dva nejlepší týmy - konstantně hrající Plzeň a stále velmi silná Slavia, která to potvrzuje výsledky. Je na co se těšit po sportovní stránce i z hlediska boje o titul, bude to hodně zajímavé utkání.“

Půjde také o souboj mimořádných trenérů Jindřicha Trpišovského a Adriana Guľy?

„Mě hodně překvapila změna v Plzni, jakým způsobem se tam trenér Guľa dokázal v tak krátkém čase prosadit. Na zimním soustředění ve španělské Marbelle jsem měl možnost sledovat, jak vedl trénink a viděl jsem jejich poslední přípravné utkání. To byl opravdu stroj, hodiny, které fungovaly. Ruské mužstvo (Krasnodar) nemělo v podstatě žádnou šanci, byl tam rozdíl třídy. Z toho jsem byl strašně překvapený.“

Ve Slavii ale své kvality ukazuje i štáb Jindřicha Trpišovského…

„Trenér Trpišovský odvádí vynikající práci, celou dobu se potýká s neskutečnými změnami v kádru. V zimě odešli Souček, Hušbauer, Škoda, předtím v létě stěžejní postavy týmu Michael Ngadeu a Simon Deli, to je v horizontu půl roku pět velkých odchodů. Je až neskutečné, že trenér i přes takové oslabení ustálil výkony mužstva. To je možná ještě těžší, než převzít Plzeň. Také proto se bavíme o tom, že půjde o zápas sezony. Oba trenéři dokážou se svými mužstvy fantasticky pracovat.“

Čím podle vás přesvědčil trenér Guľa zkušený kádr Plzně?

„Pokud bych neviděl jeho trénink a koučování při zápase, nevěřil bych tomu, ale teď to chápu. Trenér má obrovské charisma, dokáže to přenést na hráče, kteří věří jemu. Když dokonce zjistí, že to přináší efekt, tak ho poslouchají, to je naprosto normální. Je jedno, jak se jmenujete, co máte za sebou, ale tohle respektujete a jdete za tím.“