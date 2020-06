Tvrdík: Nezmar je génius, ze Součka může Slavia „žít“ tři léta. Komu fandil? | iSport.cz

Jen jednou se prý boss fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík z pozice zástupce čínských majitelů nemohl zcela shodnout s trenérem Jindřichem Trpišovským a jeho lidmi. To když šlo o přesun Tomáše Součka do anglického West Hamu. Rozhodnutí nakonec bylo na vysokém záložníkovi, který řekl Ano. Tvrdík v rozhovoru pro youtubový kanál ESAM TV popsal, s kým v Edenu nejvíc probírá klubové záležitosti, chválil šéfa sportovního úseku Jana Nezmara a prozradil i osobní fanouškovskou pikanterii.

S dvěma muži z vedení Slavie je nejčastěji ve styku její muž číslo 1 Jaroslav Tvrdík. Jedním je Tomáš Syrovátka, první místopředseda představenstva odpovědný za obchod a marketing. Dalším centrální sportovní mozek klubu Jan Nezmar.

Ten už dal několikrát kvůli odlišnému pohledu na celkovou strategii najevo odhodlání Eden opustit a v půlce prosince minulého roku odstoupil z funkce druhého místopředsedy představenstva. Zatím však členem vedení zůstal – a Tvrdík se netají tím, jak na ceněného manažera spoléhá.

„Neumím si představit, že bych měl vstupovat do sportovní agendy Honzy Nezmara, kterého považuji za fotbalového génia,“ prohlásil dokonce Tvrdík v rozhovoru pro pořad hráčského agenta Jiřího Müllera, jenž se pohybuje v jeho blízkosti. Stejně tak to prý slávistický šéf má s trenérem Jindřichem Trpišovským. „V životě jsem nenašel odvahu trenérovi nebo realizačnímu týmu cokoli doporučit ve vztahu k dění na hřišti, nikdy jsem nezasáhl do sestavy ani taktiky,“ dodal.

Tvrdík dal najevo svou důvěru garantům sportovního vzestupu a vyzdvihl povedené přestupy, včetně Ondřeje Koláře, „nejlepšího současného hráče“ kádru, jenž roste „v evropskou špičkovou sportovní ikonu“.

„Tato rozhodnutí mohla na první pohled vypadat kontroverzně, ale všechna se ukazují, nebojím se říct, jako sportovně geniální,“ uvedl Tvrdík. Naposledy se dle svých slov přesvědčil o správnosti akvizice stopera Davida Zimy z Olomouce, byť devatenáctiletý talent stál zhruba 30 milionů korun – což je na domácí poměry vysoká částka. „Proti Plzni jsem se bál, jak zápas zvládne, jestli už na něj dozrál,“ vrátil se Tvrdík k remíze 0:0. „Ukázalo se, že to byla výborná investice,“ je si jistý.

K názorovým třenicím ohledně přivádění hráčů podle Tvrdíka nedochází. Odlišné názory se projevily jen při zvažovaném odchodu záložníka středopolaře Součka. Proti sportovní stránce logicky stála ekonomická. „Na konci bylo rozhodnutí na Tomášovi a on si přál odejít,“ popsal Tvrdík. Jarní hostování West Ham přijde na 4,5 milionu eur (dle dnešního kurzu zhruba 120 milionů korun), a pokud nesestoupí, je povinen poslat do Edenu díky opci dalších 16,2 milionu eur (431 milionů korun).

Po porážce od Wolverhamptonu 0:2 dělí Součkův tým od sestupu jen skóre, do konce Premier League při tom zbývá osm kol. Zatím bylo Součkovo hostování prodlouženo do konce soutěže. „Když bude přestup dokončen, finanční prostředky budou chodit ještě tři roky a klub bude díky nim stát kromě financí od majitele na dalším ekonomickém pilíři,“ řekl Tvrdík.

Ten krom jiného také přiznal, že jeho nejstarší vzpomínka s fotbalem se neváže ke Slavii, ale k sousedům z Vršovic. „S bráchou jsme fandili klokanům,“ prozradil s úsměvem Tvrdík. „Teprve později jsem dostal rozum a začal fandit Slavii,“ dodal.

iSport podcast: Získá Slavia proti Plzni titul? V čem bude duel jiný?

SÁZKAŘSKÉ TIPY: Slavia získá titul, protáhne Sparta vítěznou sérii?

SESTŘIH: Baník - Slavia 1:3. Sešívaní krok od titulu! Dominantní výkon řídil Stanciu

Trpišovský: Baník nás napadal, my byli přesnější. Stanciu je jiný hráč