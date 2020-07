Mladý tahoun Růsek o Zbrojovce: Outsider budeme celou sezonu | iSport.cz

Další střelec z Troskotovic. Městys se šesti stovkami obyvatel v okrese Brno-venkov už vychoval nejlepšího ligového kanonýra ze sezony 2009/10 Michala Ordoše (12 gólů). Na jeho odkaz navazuje soused Antonín Růsek (21), diamant prvoligového nováčka ze Zbrojovky. Nejlíp se cítí jako „desítka“, také gólů nasázel v předchozí sezoně deset. „Postupnými kroky přes top české kluby bych se rád dostal do zahraničí,“ přibližuje útočník, ideální typ do moderního fotbalu. V placené části článku jeho, i kolegy z útoku Pachlopníka a Přichystala, rozebírá sportovní ředitel Zbrojovky Tomáš Požár.

Líbí se jabloneckému šéfovi Miroslavu Peltovi, delší dobu ho má na radaru Baník. Plus další kluby, které však na Antonína Růska finančně nedosáhnou. Vysokého mladíka s tahem na bránu si Brno hýčká, do nové sezony vstoupí téměř jistě v jeho dresu. Byť z něj cítíte, že by se posunu výš po průlomové sezoně nebránil.

Zůstanete v Brně?

„Nechci se k tomu vyjadřovat. Asi na to odpovídat nebudu. Nevím, co bude dál. O nějakém zájmu vím. Ale to ještě neznamená, že někam přestoupím. V klubu se mnou o tom nikdo nemluvil.“

Cítíte na sobě, že jste se výkonnostně zase o kus posunul?

„Určitě. Vyhrál jsem se. Stihl jsem odehrát v první lize půl sezonu, než jsme sestoupili. Když máte za sebou nějaké zápasy, cítíte se dobře, jste sebevědomější. I v kabině už máte jinou pozici. Postupnými kroky přes top české kluby bych se rád dostal do zahraničí. Asi jako každý.“

Pocházíte z jihomoravských Troskotovic, kde se narodil i exolomoucký útočník Michal Ordoš. Znáte se dobře?

„Jasně, s Ordžim jsme kamarádi. Naše rodiny se znají, bydleli jsme od sebe asi pět set metrů. On je úplně jiný ročník, takže jsme se poznali později. S jeho tátou jsem pravidelně jezdil na fotbaly do Olomouce. Viděl jsem tam hodně zápasů. Tehdy už mu bylo kolem třiceti, stal se nejlepším střelcem ligy. To byly jeho nejlepší roky.“

Ještě máte v obci nějakého známého fotbalistu?

„Rodinu tam měl Lukáš Mareček (záložník Teplic) a Milan Lutonský.“ (bývalý hráč Zbrojovky, dnes Prostějova)

Jakou roli bude hrát brněnský tým mezi elitou?

„To si netroufám říct, ale posílit asi musíme. Jak říká Dreksič (stoper Pavel Dreksa), první liga je o dva, tři levely výš.