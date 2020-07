Postup jsme neslavili, přiznal šéf Dukly. Bál se, ale nikoho nepodezírá | iSport.cz

Šestidenní naděje zhasla. Dukla se mohla po roce vrátit do FORTUNA:LIGY, ale má smůlu. Proč? Nebude splněná základní podmínka v podobě dohrání ligové skupiny o záchranu, takže z FNL postoupí jen Pardubice s Brnem. „Ani po pátečním Ligovém grémiu jsme neoslavovali. Věděli jsme, že se ještě může stát cokoliv. A vidíte, je to tady,“ říká Pavel Vandas, výkonný a sportovní ředitel Dukly, v rozhovoru pro iSport.cz.

Co vám běželo hlavou, když jste se dozvěděl o koronaviru v Opavě?

„Myslel jsem si, že by se mohlo odehrát aspoň jedno kolo skupiny o záchranu. Už to tak vypadalo... Bál jsem se toho, byl jsem pesimista, protože spadnout z první ligy není nic příjemného. Na druhou stranu nikoho nepodezírám a nakaženému hráči přeju, aby se brzy uzdravil.“

Chystali jste se už na první ligu, nebo jste ještě čekali, jak se vyvine situace ve skupině o záchranu?

„Neoslavovali jsme. Věděli jsme, že nás ještě čeká dlouhý týden. Pracovali jsme s prvoligovou i druholigovou variantou a žádné kroky směrem k postupu jsme nepodnikali.“

Na Twitteru jste napsal: „Mám obavy o příští soutěžní ročník. Bude to jeden velký zmatek.“ V jakém smyslu?

„V tom smyslu, že koronavirus tady bude pořád, ať chceme nebo ne. Termínovka pro příští sezonu je našlapaná a ohraničená mistrovstvím Evropy, které má začít 11. června. Proto nemůže docházet k žádným velkým posunům.“

Bojíte se, že koronavirus může ohrozit i příští sezonu?

„Není to nereálné. Podle mě ale nemůžeme zůstávat u modelu, že když je v týmu jeden nemocný, ostatních dvacet musí automaticky jít do karantény. Jsem přesvědčený, že se s hygieniky a politiky budou muset hledat nové nástroje. Jsem jen laik, ale z mého pohledu není jeden nakažený problém, ostatní by mohli hrát. A jestli ne? Pak se můžeme snadno dostat do situace, že vůbec nebudeme dělat sport. Budeme se muset s koronavirem naučit žít.“

Mrzí vás nepostup i z toho důvodu, že druhou ligu bude nově hrát čtrnáct týmů, ale nahoru půjde jen jeden?

„Tohle je hořký moment. Proto se před týdnem na grémiu ozval hradecký generální manažer Ríša Jukl a návrh Ligového výboru nepodpořil. Pro všechny kluby s ambicemi na postup to bude těžké: první místo, nebo nic. My si nejdřív musíme sednout a rozhodnout se, co dál. Věřím, že udržíme kádr pohromadě, během jara jsme měli nabídky z první ligy na osm devět hráčů. Budeme si muset říct, jak se k tomu postavíme.“