Frýdek končí ve Spartě! S Letenskými se nedohodl na nové smlouvě | iSport.cz

Dohromady 147 soutěžních startů. Celkem 19 branek, k tomu 10 asistencí. Tuhle bilanci ve sparťanském dresu už Martin Frýdek nerozšíří. V největším tuzemském klubu totiž jeho odchovanec definitivně končí.

K tomuto rozuzlení to směřovalo už delší dobu. Frýdek měl od klubu už v zimě nabídku na prodloužení kontraktu, jenž mu vypršel po skončení sezony. S podpisem otálel, vyčkával totiž na zahraniční nabídku. Ta nedorazila, k dohodě obou stran přesto nedošlo.

Během jara se na tom nic nezměnilo. Sparta si v jeho určité fázi sama vyhodnotila, že se vydá jiným směrem. Nyní to má punc oficiality, klub už se s osmadvacetiletým univerzálem, jenž nastupoval nejčastěji na levém kraji obrany či ve středu pole oficiálně rozloučil.

„Rád bych touto cestou poděkoval Spartě za krásná léta strávená v jejím dresu, vždy budu na tyto roky vzpomínat v dobrém. Na Letné jsem v průběhu let poznal množství skvělých spoluhráčů, zaměstnanců i fanoušků, s mnohými určitě zůstanu v kontaktu také v následující životní etapě. Jsem rád, že jsme se rozloučili ziskem poháru. Byly i zápasy a momenty, které se nepovedly, ale za celým působením se mohu ohlédnout s tím, že jsem za Spartu vždy bojoval na sto procent a jsem hrdý na to že jsem sparťan. Děkuji Spartě za vše a ať se daří,“ napsal na svém Instagramu Frýdek k odchodu z Letné.

Kam povedou další kroky důrazného fotbalisty?

Velmi pravděpodobně do ciziny. Právě zahraniční angažmá je něco, co si Frýdek moc touží vyzkoušet. Byla by to pro něj vůbec první taková zkušenost. V minulých týdnech se spekulovalo o možném zájmu z Turecka, ve hře jsou podle informací deníku Sport především přední tamní kluby Trabzonspor a Besiktas.

V paměti fanoušků zůstane Frýdek zakořeněný jako výrazný hráč a velký srdcař. Ovšem taky jako fotbalista, jenž neměl daleko ke zkratům. Těch se povětšinou dopouštěl v nejvypjatějších duelech. Na podzim v derby se Slavií vyrobil nesmyslnou penaltu, v nedávném finále domácího poháru pak utekl vyloučení poté, co šlápl na ležícího protihráče Tomáše Malinského. Na hřišti ovšem nikdy nic nevypustil. Za rudé barvy se rval, kdykoli to byla potřeba. Nyní tohle společné dobrodružství definitivně končí.

Václav Kotal: Úspěšný a uznávaný trenér i obchodník na burze Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

TOP 10 gólů Sparty: Kangovy i Hložkovy parády. Zaujal Karlssonův obstřel

Všech 66 gólů Sparty: Podívejte se na Kangovy pumelice a další střelce