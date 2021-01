Nový šéf českých sudí: Nepřicházím jako inkvizitor! Královec a spol. mají utrum

Dostal měsíční plat ve výši 150 tisíc korun a půl roku na to, aby dal do pořádku komisi rozhodčích, kterou rozmetala kauza Romana Berbra na kousky. Jak to Portugalec Vítor Manuel de Melo Pereira chce v cizím prostředí zvládat? „Budu vždy čtrnáct dní tady, přítomen na asociaci, a čtrnáct dní doma v Lisabonu, kde žiju. Ale budu samozřejmě dál pracovat online,“ řekl nový šéf sudích na dnešní tiskové konferenci.

S čím do funkce šéfa komise rozhodčích jdete?

„Děkuji panu předsedovi Malíkovi za důvěru, jsem poctěn, že tady mohu být, pracovat s kolegy v komisi, zkusit uklidnit atmosféru v českém fotbale a obnovit důvěru fotbalových fanoušků a klubů v práci českých rozhodčích. Mám silnou motivaci tvrdě pracovat, abychom za těch pár měsíců měli co nejlepší výsledky.“

Co jste za prvních pár dnů v nové funkci stihl?

„Měl jsem to potěšení potkat mnoho lidí a kolegů, s panem předsedou FAČR, jejím generálním sekretářem i s prezidentem LFA. Rovněž se konala první schůze komise rozhodčích, setkal jsem se i s kolegy z dalších projektů, jako je mentoring rozhodčích, VAR a podobně. Byly to první kroky a jsem upřímně moc spokojený s tím, jak jsme začali. Je vidět, že lidé zde jsou oddaní své práci a organizace rozhodčích je tu na skvělé úrovni, i když samozřejmě vidím prostor pro zlepšení.“

Jak hodnotíte kvalitu českých rozhodčích?

„Jistě chápete, že zatím mám jen velmi obecné dojmy. Pouštím si co nejvíc zápasů a sestřihů z české ligy, abych byl v obraze. Řekl bych, že úroveň rozhodčích zde je přesně taková, jaká by být měla. Nemůžete mít skvělé rozhodčí ve špatném fotbale a platí to i obráceně. A český fotbal je velmi dobrý. Samozřejmě je co zlepšovat, doufám, že vám dám nějakou vizi.“

Chystáte výrazné změny v listině rozhodčích a vrátí se na ni Pavel Královec?

„Momentálně příliš změn na listině nechystáme. Máme třicet rozhodčích, kteří jsou připraveni pustit se do práce v jarní části sezony. Jak víte, vyšetřování kauzy stále probíhá a nezbývá než počkat na soudní rozhodnutí. Je nicméně evidentní, že důvěryhodnost fotbalu byla poškozena, takže všechna opatření budeme přijít s cílem vrátit mu prestiž a důvěryhodnost. Pokud jde o rozhodčí, kteří byli zmínění v policejních odposleších, na zápasy delegováni nebudou. A FAČR bude stejně postupovat u dalších jmen, která by se případně během vyšetřování mohla objevit.“

Zatím se to tedy týká Pavla Královce, Petra Ardeleana a Pavla Rejžka?

„Kauzou se už zabývá i etická komise FAČR a my budeme čekat na její rozhodnutí. Platí to jak v případě těchto tří rozhodčích, tak případně i dalších jmen, která se mohou objevit.“

Znamená to, že jmenovaní rozhodčí budou mimo hru, dokud nerozhodnou soudní orgány?

„Ve většině zemí jsou soudy na poměrně dlouhé lokte, ovšem sport nečeká. Fotbalová asociace má své orgány, které se tím zabývají, a budou určitě rychlejší než česká justice. Věřím, že odvedou svou práci, jak mají a budeme mít jasno dříve.“

Máte za sebou stejnou misi v Řecku. Byl to podobný úkol jako tady?

„Asi by ode mě nebylo příliš elegantní srovnávat jednotlivé země, každá má svá specifika. Podobné korupční skandály se odehrávají v podstatě po celém světě, vždy je třeba najít řešení, které by zabránilo opakování těchto situací.“

V nadsázce se dá říct, že přicházíte jako inkvizitor. Vybavil vás FAČR nějakými zvláštními pravomocemi?

„Ne, ne, ne, jsem tu jako odborník na rozhodčí a jejich práci. Chci postupovat transparentně a otevřeně s respektem ke všem lidem a jejich úkolům. Fotbalová asociace mě požádala o pomoc v příštích měsících a já se na tu práci velmi těším. Ale žádnou speciální autoritu kromě té předsedy komise rozhodčích nemám. Budeme působit jako naprosto nezávislý orgán, který nenechá ovlivňovat svá rozhodnutí nikým zvenčí. Všichni, my i rozhodčí jsme jeden tým, a měli bychom se tak i chovat.“

Obvinění, v nichž figurují i někteří rozhodčí, jsou vážná. Jak chcete zajistit rychlou nápravu a důvěru v jejich práci? Využijete víc rozhodčí z Moravy?

„Na nejvyšší úrovni nezáleží na tom, odkud rozhodčí pochází. Kluby ani diváky to nezajímá. Záleží pouze na jejich kvalitě. V nejbližší budoucnosti, únoru nebo březnu, bychom chtěli zorganizovat setkání s komisemi rozhodčích na krajské úrovni, být s nimi v kontaktu a integrovat případné nové rozhodčí. Ve druhé lize chceme zavést čtvrtého rozhodčího, které by vykonávali rozhodčí z nižších soutěží a měli by tak příležitost učit se od zkušenějších kolegů.“

A ta první část otázky?

„Pokud jde o chování rozhodčích, doufám, že jsme se všichni ze situace, která tu proběhla, poučili, a všichni budeme mít odvahu přistoupit ke změně, pokud to bude potřeba. Říct ne, pokud to bude potřeba, a dívat se dopředu. Vyšetřování stále probíhá, musíme zachovat klid a počkat na soudní rozhodnutí. Na jarní část sezony musíme být připraveni a přistoupit k ní sebejistě, což je to, co právě teď po rozhodčích žádám.“

Kdy bude listina rozhodčích a delegátů zveřejněna?

„Pracujeme na ní, komise rozhodčích by ji měla odsouhlasit na zasedání příští týden.“

Kolik na ní bude změn?

„Ještě jsme se nerozhodli, všechno se dozvíte příští týden.“

Během vašeho působení v Řecku řídili některá exponovaná utkání rozhodčí ze zahraničí. Můžeme se něčeho podobného dočkat i u nás? A chystáte zveřejňovat případné tresty pro rozhodčí?

„Zatím nemám pocit, že bychom potřebovali zahraniční rozhodčí, myslím si, že čeští rozhodčí to zvládnou. Ale pokud bychom měli pocit, že by to pro ligu bylo dobré, můžeme to samozřejmě v klíčových zápasech zvážit. Prozatím nicméně věřím tomu, že čeští rozhodčí dokážou pískat zápasy na té nejvyšší úrovni. Pokud jde o transparentnost, chceme pokračovat v systému, že jednou týdně uděláme analýzu situací, ke kterým v zápasech došlo, a vybereme ty, které jsou podle nás důležité a které potřebují fanoušci pochopit. Chceme na nich vysvětlovat pravidla a přispět ke vzdělání jak rozhodčích, tak fanoušků.“

A pokud jde o tresty pro rozhodčí, respektive pozastavené delegace?

„Raději bych se vyhnul slovu trest, říkám tomu management na základě systému zásluh. Pokud se bude rozhodčím dařit, dostanou víc zápasů, ty, kteří nebudou podávat dobré výkony, budeme delegovat na méně zápasů, aby měli čas se vzdělávat. Podobně jako existuje ligová tabulka klubů, podle které poslední tři sestupují, chceme udělat něco podobného i u rozhodčích. Na každém zápase je delegát, který uděluje rozhodčím známku. Ti s nejlepší známkou na konci se mohou dostat na listinu FIFA, ti nejhorší takzvaně sestoupí a budou nahrazeni rozhodčími z nižších kategorií.“

Všichni rozhodčí budou začínat od nuly bez ohledu na to, jakých chyb se v minulosti dopustili a jakou pověst mají?

„Ne. Je třeba zhodnotit každého rozhodčího individuálně, případ od případu. Jakmile si projdeme všechny informace, které máme k dispozici, učiníme rozhodnutí. Budeme při tom brát v potaz především image fotbalu, která je důležitá.“