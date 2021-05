Expert Koller: Rošáda v Plzni dává smysl. Co si myslí o kauze Plavšič?

Pořád je o čem mluvit. Po 31. kole FORTUNA:LIGY je dál otevřený těsný souboj o druhé místo mezi Jabloncem a Spartou, smolný příběh si prožila slávistická kometa Lukáš Provod, jenž kvůli pochroumanému kolenu přijde o EURO, a hodně živo je i jinde: Opava sestupuje, Hradec Králové postupuje. „Závěrečná tři kola sezony budou hodně zajímavá,“ říká historicky nejlepší střelec české reprezentace Jan Koller, ligový expert iSport.cz a deníku Sport. Co si slibuje od trenérské rošády v Plzni? V čem ho odcházející kouč Viktorie Adrian Guľa nejvíc zklamal? A jaký má názor na ságu kolem potenciálního přesunu sparťanského křídelníka Srdjana Plavšiče do Slavie? I o tom mluví v zamčené části obsáhlého rozhovoru.

Událostí víkendu byla trenérská výměna v Plzni. Rozumíte odvolání Adriana Guľy tři kola před koncem sezony a finále MOL Cupu, které Viktoria odehraje příští středu se Slavií?

„O konci trenéra Guľy se spekulovalo víceméně celou sezonu, která Plzni moc nevychází. Vedení ho několikrát podrželo, ale po debaklu na Slavii a nepochopitelné remíze s Příbramí už asi nemohlo přivírat oči. Trpělivost s Guľou skončila a Viktoria před klíčovými zápasy celé sezony sáhla ke změně.“

Takže tohle načasování chápete?

„Chápu, poslední výkony Plzně byly bezkrevné. Je samozřejmě risk měnit trenéra těsně před koncem sezony, ale proč nezkusit trochu pročistit atmosféru? Týden a kousek před finále poháru to nemusí být špatný tah.“

Zvlášť po bídném výkonu s Příbramí, viďte? Remíza 3:3 se nečekala.

„Plzeň se trápila, ale když se na konci zápasu dostala do vedení, měla ho udržet. Příbramský gól v 96. minutě znamenal poslední hřebíček do Guľovy rakve. Tohle se týmu, který chce do Evropy, prostě nesmí stávat. Přitom na jaře to vypadalo, že se Plzeň zvedá.“

Nebylo to pro Guľovu éru symbolické? Náznak naděje a lepších časů s železnou pravidelností střídaly facky, které tým nemilosrdně vracely zpátky.

„Etapa trenéra Guľy je pro Plzeň zklamání. Neposunula se. Před sezonou pomýšlela na to, že prožene Slavii, a když ne, tak si to aspoň se Spartou rozdá o druhé místo. Nestalo se. Guľovi jsem věřil, do Plzně s ním šly dobré reference. Jako trenér moderního střihu se tam měl perfektně hodit.“

Proč svůj potenciál ve městě čtyř řek nenaplnil?

„Nepodařilo se mu do týmu dostat jeho styl práce a hry. Začínalo to u propustné defenzivy, která mě zklamala. Plzeň dostávala strašně moc gólů. Nemohla se spolehnout ani na brankáře. Dost inkasovaných branek bylo vyloženě hloupých, to se Viktorii dřív nestávalo.“

Ještě něco?

„Problém je i s mentální stránkou: Guľova Plzeň nebyla schopná pružně