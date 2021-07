Prognózy na ligu. Chci útočné týmy, vyzývá Jirkal. Plzeň může šlapat

Co od ligy před jejím startem očekáváte?

„Očekávání je velké. Všichni viděli EURO, jak se mění styl, pokračuje trend už od mistrovství světa v Rusku 2018. Úspěšné jsou útočné týmy. Ať hrají na brejky, nebo postupný útok, všechno jde do rychlosti, dynamiky, variability a hlavně do koncovky. Čekám, že chuť a motivace k takovému stylu bude i v naší lize. Navíc je to potřeba. Česká liga je velmi těžká z hlediska těsnosti, že jeden soupeř znemožní hrát druhému fotbal, je to všechno nahuštěné za cenu faulů, místo toho abychom hledali hru do volna a dopředu do rychlosti. Právě s tímhle by měly jít týmy do prvního kola, aby se hrálo útočně.“

Budou mít na takový způsob hry trenéři odvahu?

„Myslím, že ano, máme řadu opravdu progresivních trenérů. V Olomouci je trenér Jílek, Hoftych v Liberci, Petr Rada (v Jablonci) také hraje do útoku. To samé Pavel Vrba ve Spartě, Jindřich Trpišovský ve Slavii, přidá se i Karel Jarolím v Mladé Boleslavi. Ta ohromně posílila. Tihle trenéři a řada dalších, Smetana v Baníku, David Horejš v Budějovicích. Snad v tomhle ohledu týmy víc šlápnou na plyn.“

Jste zvědavý na Mladou Boleslav v novém složení?

„Znám Karla Jarolíma, je to ohromně ctižádostivý a kvalitní trenér, mužstvo skládal v zimě a na jaře proto, aby měl silný tým v téhle sezoně. Třešničkou na dortu je Milan Škoda, zpevnil stoperskou dvojici, má usazenou zálohu. Na konci jara hrál 4-4-2, Boleslav dávala hodně gólů. V takovém stylu Karlu Jarolímovi fandím.“

Půjde si Slavia pro další titul?