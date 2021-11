Kovařík se vrátil: Nula vepředu, nula vzadu. Plzni věřím na titul

Ve Viktorii strávil osm úžasných sezon, čtyřikrát se radoval z mistrovského titulu. Neodmyslitelně patří k ikonám klubu. Po letním přestupu do Bohemians se Jan Kovařík (33) poprvé vrátil do Plzně. Natěšení se proměnilo v noční můru. „Klokani“ dostali výprask 0:6! „V obou vápnech jsme naprosto propadli,“ klopil zrak zkušený univerzál.

Doplatili jste v zadních řadách na improvizaci, ke které jste museli sáhnout při absencích Vondry a Bederky?

„Jestli jsme doplatili... Doplatili jsme na to, že jsme inkasovali šest gólů a dopředu nic nevymysleli. Nula v ofenzivě, nula dozadu. Byli jsme horší úplně ve všem. V obou vápnech jsme naprosto propadli. Ještě v pauze před druhou půlí jsme si říkali, že to nesmíme vypustit. Že půjdeme na hřiště jako by byl stav 0:0 a zkusíme vstřelit kontaktní branku, něco se zápasem udělat. Jenže se nám to vůbec nepovedlo...“

Odehrál jste šedesát minut. Řekl jste si o střídání sám?

„Je to věc trenérů. Před utkáním se můžeme o něčem bavit, ale v samotném zápase záleží, jak se člověk cítí. O střídání jsem si neříkal. Trenér cítil, že potřebuje udělat nějaká střídání. Bylo to čistě jeho rozhodnutí.“

Vrátil jste se do Plzně, kde jste strávil osm krásných let. Byl to velký nezvyk?

„Moc jsem se do Plzně těšil, bohužel to byl hodně hořký návrat. Chtěli jsme tady uhrát mnohem lepší výsledek.“

Fanoušci na vás nezapomněli. Když jste opouštěl trávník, sborově vám tleskali.

„Je to samozřejmě příjemné. Jenže všechno přebíjí špatný výkon…“

Jaký dojem na vás Plzeň udělala? Má na titul?

„Já ji věřím. Poslední dobou sice neměla úplně dobré výsledky, ztratila dvougólový náskok s Baníkem, což by se nemělo stávat. Ale já jí věřím. Vím, jaká síla v týmu je.“

