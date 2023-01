Čtyři hostování stačí... Van Buren teď má nejlepší šanci ve Slavii uspět

Kdybyste se ještě v půlce prosince zeptali vedení Liberce, nebo klidně i samotného hráče, do jednoho by vám řekli, že se přece jede vesele dál. Pár dní před Vánoci ale Slavia zavelela a stáhla si nizozemského útočníka Micka Van Burena (30) z hostování zpátky. Jako druhý nejlepší střelec a pátý nejproduktivnější hráč ligy má pomoct předehnat Viktorii Plzeň. Mohl jít ale taky popáté hostovat...

Kmenovým hráčem Slavie je už dlouhých šest a půl roku, služebně starším je v současném kádru pouze dlouhodobě zraněný kapitán Jan Bořil. Přesto za poslední tři roky odehrál Mick van Buren v červenobílém jen osmnáct soutěžních zápasů. Zkrátka dokolečka hostoval, celkem čtyřikrát. Ale dá se říct, že se to vyplatilo.

Po tom posledním ve Slovanu Liberec se do Slavie vrací jako druhý nejlepší střelec a pátý nejproduktivnější hráč ligy.

Devět gólů, dvě asistence. Navrch hattrick v osmifinále MOL Cupu Sigmě při výhře 4:1.

„V Liberci hraju hrotového útočníka, třeba předtím v Budějovicích jsem hrál spíše z křídla. Taky se mi tam dařilo, ale neměl jsem čísla jako teď. Myslím, že v tom je ten největší rozdíl,“ snažil se Van Buren po podzimu vysvětlit svůj lauf.

Životní, jak on sám říká.

„Když jsem byl ještě v dánském Esbjergu, dal jsem deset gólů za půlrok, ale teď jsem starší a mám víc zkušeností. Myslím, že mám teď opravdu životní formu,“ hlásí.

„Na hřišti běhalo devatenáct kluků v poli a jeden úplně ustřelený, daleko od všech,“ vzpomíná na prosincový zápas v zimní Tipsport lize kouč Roman Nádvorník. Jeho Táborsko potkalo Liberec, dostalo od něj šest branek, dvě od Van Burena, který na hřiště přišel až ve druhém poločase.

To si ještě všichni mohli myslet, že Nizozemec na severu dojede celou sezonu. Ostatně i on sám to po pohárové výhře nad Sigmou předpokládal.

„Ze Slavie nemám žádnou zprávu, takže myslím, že zůstanu tady. Začínáme druhého ledna, musíme se připravit, to je to, co teď vím. Jsem moc rád, že jsem tady, říkal jsem to už mockrát. Myslím si, že zůstat tady bude pro mě nejlepší, parta je super, vše funguje,“ hovil si spokojeně.

Potřeby mateřské Slavie teď ale byly přednější, zvlášť když měla možnost hostování v tomto termínu přerušit.

„Mick podával skvělé výkony v Liberci, je produktivní, patřil k nejlepším ofenzivním hráčům v lize. Ví, co Slavia znamená, prokázal velký progres,“ vysvětlil to na klubovém webu trenér Jindřich Trpišovský.

S Van Burenem se nabízí rozšířit konkurenci v útoku, ovšem tam bude s plánovaným příchodem Mojmíra Chytila ze Sigmy, případně Emmanuela Yeboaha z Kluže velká mela.

Liberec - Jablonec: Van Buren si naběhl na parádní centr do malého vápna a zvýšil na 2:0 Video se připravuje ...

Mimochodem právě při jednáních o Chytilovi mělo z úst manažera Sigmy Ladislava Mináře zaznít přání, že kromě peněz by právě rád jako náhradu na hostování Nizozemce. Nepochodil…

Větší prostor by ve Slavii mohl dostat spíš na pravém křídle, kde se zatím různě střídali především David Douděra s Lukášem Masopustem.

Van Burenovou zbraní se na podzim stala jeho síla uplatňovaná ve vápně soupeře, kam to měl z pozice „devítky“ blíž. Dostal se téměř na třicet procent úspěšnosti střelby, to teď bude jeho trumf. Uvážíme-li, že z celkových 25 driblinků se mu povedlo třináct za půl sezony, což ale může být ovlivněno i změnou postu, není to jeho zjevná přednost, křídelní tahový hráč mívá za stejné období klidně dvakrát lepší čísla.

Dosud byla jeho vrcholem ve Slavii trefa v osmifinále Evropské ligy při postupu přes Sevillu na jaře 2019, jinak – hlavně po příchodu kouče Jindřicha Trpišovského – převážně střídal. A pak hostoval. Den Haag, dvakrát budějovické Dynamo, naposledy Liberec.

Ve Slavii má nicméně před jarní částí sezony možná nejlepší předpoklady se konečně pořádně prosadit.