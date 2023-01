Tiéhi je ze Slavie zpět na severu. Jak dlouho? Do Liberce přilétlo laso

Byl vysněnou posilou Slavie, přesto se po půlroce vrací do Liberce. Záložník Christ Tiéhi neohromil fotbalový kolos z Prahy natolik, aby se jeho hostování změnilo v přestup. Co s ním bude dál?

Kapitán Tomáš Holeš se vrací po operaci. Na podzim se velmi dobře ukazoval pitbul Jakub Hromada. Nachystán je matador Ibrahim Traoré, k dispozici jsou klasičtí tahouni Petr Ševčík s Lukášem Provodem. Povolávací rozkaz do srdce sestavy dostal občas i šikula Oscar Dorley.

Ve středu zálohy má zkrátka Slavia na výběr. Skoro by se řeklo, že až přetlak, když ji na jaře čekají jen zápasy v domácí lize a poháru.

To jsou dva zřejmé důvody, proč Christ Tiéhi nepokračuje v Edenu, nýbrž se hlásí na přípravu ve Slovanu. Klub neobměkčila ani jeho bilance třinácti startů v lize (1 gól) dvanácti v Konferenční lize, v nichž zapsal stejný počet branek.

Je však nutné přihodit i další faktory - a to ekonomické. Podle informací serveru iSport by Pražané museli zaplatit za jeho přestup částku 25 milionů korun. Navíc by se zcela jistě debatovalo i o jeho platu, který činil na podzim 300 tisíc měsíčně. Vicemistr přitom cílí především na útočníky, tam jej pálí bota.

„Podle toho, co jsem viděl, tak byl i ve Slavii platným hráčem. Ale byly tam samozřejmě i nějaké ekonomické podmínky a Slavia si vyhodnotila, že to pro ni není úplně priorita. Vím, že momentálně se zajímají hlavně o útočné hráče, proto opci neuplatnili,“ vykládal liberecký trenér Luboš Kozel.

Jemu by se naopak hodil. Zaprvé při minulém angažmá ve Slovanu válel, proto odešel na půl roku do Slavie. Zadruhé by mohl zacelit díru po odchodu Maksyma Talovjerova, jenž se vrací právě do Slavie. Tiéhi je schopný vedle svého primárního postu ve středu pole nastoupit i v defenzivě.

„Kdyby tady byl, tak je pro nás velmi platný,“ připustil Kozel. „Ale uvidíme, jak to vůbec dopadne,“ dodal.

I z jeho výroku je jasné, že Tiéhi nemá budoucnost úplně spojenou se Slovanem. Středopolař z Pobřeží slonoviny (stejně jako všichni ostatní) bere českou ligu jako přestupní stanici, prostředek, jak se dostat do ciziny.

„Myslím, že se může stát, že tady nebude,“ přiznal trenér.

Přestupové okno v Evropě se pomalu rozjede, přesto je Tiéhi už nyní na špičkách. Do Liberce na něj přilétlo laso na přestup do Belgie. Pro hráče mluvícího primárně francouzsky by to bylo terno. Vzpomeňte, jak po angažmá v zemi hranolek skočili exslávisté Simon Deli a Michael Ngadeu.

Slovan se zaobírá nabídkou 500 tisíc eur, tedy nějakých 10 milionů korun. Uvidí se, zda to bude majiteli Ludvíku Karlovi stačit. Kozlova už zmíněná slova však naznačují, že s hráčem (spíše) nepočítá.