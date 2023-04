Priske: Slavit nebudu, trofej zatím nemáme. Tuhle práci musíme dokončit

Výkon? Střídavě oblačno. Výsledek? Zcela v pořádku. Sparta v semifinále MOL Cupu naplnila roli favorita, když nepříliš nebezpečné České Budějovice odstavila z cesty triumfem 2:0 a posouvá se do finále. Už potřetí za poslední čtyři roky. „Slavit ale nebudu. Neznamená to, že nejsem spokojený, jsem rád za hráče, za celý klub. Zatím ale žádnou trofej z této sezony nemáme, musíme pokračovat v práci,“ uvedl letenský trenér Brian Priske.

Hned ve své první sezoně ve Spartě jste ve finále domácího poháru. Co to pro vás znamená?

„Jako pro každého fanouška Sparty je to i pro nás velká věc. Jsme potřetí ve čtyřech letech ve finále, máme z toho radost. Teď se musíme postarat o to, abychom tuhle práci na začátku května dotáhli do konce. V Česku se hraje o dvě velké trofeje, tohle je jedna z nich. Chceme jí získat. Zároveň se potřebujeme soustředit i na ligu, která je pro nás velice důležitá. Jsme profesionálové, tohle je naše práce.“

Hlavně v prvním poločase to ale nebylo úplně ono, souhlasíte?

(Pokyvuje hlavou) „Druhý poločas byl z naší strany lepší. Musím ocenit trenéry Budějovic, přišli k týmu o Vánocích a odvádí skvělou práci. Odehráli dobrý zápas, v prvním poločase nám to hodně zkomplikovali. V přestávce jsme si říkali, že se naše úroveň hry musí zvednout. Konkrétně se to týkalo třeba Haraslína. Šulo dlouhodobě hraje na vysoké úrovni, ale v první půli to z jeho strany nebylo ono. Ve druhém poločase jeho výkon rostl.“

Mohly se projevit hned tři změny v základní sestavě, které jste učinil oproti ligovým duelům?

„Nechci dělat rozdíl mezi základní sestavou a zbytkem týmu. Máme tu skvělý kádr, s jeho skladbou jsem naprosto spokojený. Musíme dělat těžká rozhodnutí, ale rozhoduje kvalita a soutěživost. Potřebujeme mít oboje v tréninkovém procesu, abychom mohli vyhrávat trofeje.“

Nepozoroval jste hlavně v úvodu duelu na týmu únavu? Hráči působili dojmem, že nemají energie na rozdávání…

„Tenhle aspekt bereme vždycky v potaz. Sledujeme čísla o naběhaných kilometrech, jaká čísla mají hráči ve sprintech, kontrolujeme i svalovou připravenost. Máme data z GPS lokátorů. Tentokrát si myslím, že to bylo o hlavě, nikoli únavou. Hráči jsou zvyklí hrát spoustu zápasů v různých soutěžích, byli dobře nachystaní. Nebyli jsme připravení na začátek, soupeř nám to hodně zkomplikoval, hrál s mnoha rotacemi ve středu pole a odvahou. V našem případě šlo o mentální aspekt.“

Jaroslav Zelený odehrál celý duel, v lize je pod hrozbou čtvrté žluté karty. Může jeho pohárové vytížení znamenat, že s ohledem na derby v neděli v Pardubicích nenastoupí?

„Musím se přiznat, že do téhle chvíle jsem o utkání v Pardubicích nepřemýšlel. Vím jenom, že nebude hrát vykartovaný Sadílek, jeho pozici obsadí Qazim Laci. Obecně nejsem fanoušek přemýšlení tímto směrem, zajímá mě především to, abychom utkání zvládli. To je pro nás nejdůležitější. V Pardubicích nás čeká těžké utkání, může to být podobný soupeř jako České Budějovice.“

Rozumím, ale i s ohledem na dlouhodobé zranění Caspera Höjera jste neměli možnost alternativy za Zeleného otestovat.

„Vy vidíte pouze zápasy, ale nejste s námi v průběhu tréninkového cyklu, kde zkoušíme různé možnosti. Jankto může hrát wingbacka, což proti Budějovicím potvrdil, zkoušíme tam v tréninku i Goljana. Navíc jsme rádi, že už můžeme počítat i s Casperem.“

Nuceně museli střídat Jan Mejdr s Martinem Minčevem, jak to s nimi vypadá?

„U Mejdra to je horší, o jeho zdravotním stavu budeme vědět víc, až se na ně podívají doktoři. U Minčeva doufám, že to nebude nic vážného. Měl v posledních dnech nějaké problémy, ale věřím, že bude brzy v pořádku. Svou práci na hřišti odvedl, proto jsme ho vystřídali. Věřím, že bude v neděli k dispozici. Jsem za něj rád, v posledním období mu chybělo trochu štěstí, trefil břevno, brankáři se proti němu vytáhli. Jako útočník potřebujete góly, teď byl za svou práci odměněný.“