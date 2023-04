„Slávisti“ na Hané: dva kusy Chytila i Matouška. Ovládli iSport Index

Jako by se oba chtěli ukázat. Mojmír Chytil v tom ohledu, že to může být od léta třeba zrovna on, kdo Slavii vyřeší zvládat vyrovnaná venkovní utkání v její prospěch.

A Jan Matoušek, jehož si ve Vršovicích pořídili před pěti lety za 40 milionů korun (tedy za trojnásobek oproti Chytilovi) v tom, že naopak v Edenu dělají chybu.

Hostování v Bohemians se totiž za necelé tři měsíce změní v přestup a hodnocení „sešívaného“ angažmá nebude pozitivní. Vítězný gól v Kodani ve skupině Evropské ligy – a jinak nic. Třináct soutěžních startů, víc ani ň.

V neděli se dvojice činila. „Čněli nad touhou obou týmů zlomit utkání ve svůj prospěch. Klobouk dolů, jak přehráli své strážce a trhali obrany,“ obdivně popisoval kouč Bohemians Jaroslav Veselý.

Oba hráči zároveň opanovali iSport Index za uplynulé kolo. Vyhrál ho Chytil (8,83), Matoušek skončil hned za ním (8,64).

Článek pokračuje pod grafikou

Chytil zapsal desátý a jedenáctý zásah v sezoně. Nejdřív díky pohotové dorážce Ventúrovy hlavičky a pak po úchvatném sólu přes polovinu hřiště, kdy ho marně naháněl Antonín Křapka.

„Zakončil jsem to bodlem, ale mrzí mě, že jsem nepřidal i dvanáctou trefu,“ připomněl šanci ze 75. minuty. Žolík Pavel Zifčák mu nachystal palebnou pozici, ale reprezentant mířil levačkou vysoko nad.

Byla to asi jediná situace, kterou mu trenér Václav Jílek může vyčítat. Šéf olomoucké lavičky si s Chytilem v minulém týdnu promluvil o nespokojenosti s posledními výkony, rozhovor zabral.

„Ukázal kvalitu i efektivitu. Pokyny splnil do puntíku, vydal se na maximum,“ připomněl střídání za Davida Vaněčka kvůli křečím.

Protějšek Matoušek si obě branky zařídil víceméně sám, byť mu vydatně pomohl smolař Jakub Pokorný. Poprvé chtěl stoper domácích zahrát míč do autu, ale dotírající forvard ho o balon obral a pak z ostrého úhlu překvapil gólmana Matúše Macíka střelou mezi nohy.

„Byl to záměr, málokdo asi čekal ránu. Spíš přihrávku na malé vápno,“ culil se.

A podruhé Pokorný podklouzl u dlouhého nákopu, Matoušek si následně poradil i s obráncem Lukášem Greššákem a pak Slováka propálil znovu. To už byl spolu s Václavem Drchalem na hrotu, kouč Veselý ho v pauze posunul úplně dopředu, vyztužil střed a Bohemians tato reakce pomohla.

Olomouc - Bohemians: Matoušek využil obráncovy chyby a trefil se parádně Video se připravuje ...

„Věřil jsem si i na třetí gól. Výhra a první hattrick v kariéře? Bylo by to krásné, ale bod bereme,“ bilancoval Matoušek, jehož zaměstnávání vlastních stoperů vyzdvihl i Jílek. „S Drchalem tvoří možná nejrychlejší útočné duo nejen v České republice, ale ve střední Evropě.“

Takže nakonec remíza 2:2 a velmi slušný fotbal.

„Musel se líbit. Některá přečíslení byla jak intervalová hra na laktát. Stometrové sprinty nahoru dolů, infarktové situace,“ hodnotil Veselý.

Logicky byl spokojenější než Jílek. Pražané zvládli náročný pohárový týden, Slovácku o bod odskočili na čtvrtém místě a náskok nad šestou Sigmou, která si vypracovala více gólových příležitostí, zůstal stejný.

„Nemusíme se za výkon stydět, bojujeme dále,“ nabádal Chytil. Na sobotní derby „S“ do hlavního města nevyrazí, v tu chvíli bude na cestě domů z mače ve Zlíně. Matoušek potrápí o den později Mladou Boleslav.

Mojmír Chytil (23) Jan Matoušek (24) celkem v lize 107 zápasy 114 24+9 góly+asistence 23+8 v této sezoně 25 zápasy 20 11+1 góly+asistence 4+1