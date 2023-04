Sadílek: Jestli chceme titul... Remízy nás nepoloží. Na Slovácko se vrátil rád

V minulé sezoně byl u toho, když Slovácko v domácím prostředí hned dvakrát vypráskalo Spartu. Nejprve 4:0 v lize a pak i ve finále domácího poháru. V sobotu se Lukáš Sadílek vrátil do Uherského Hradiště poprvé jako soupeř. A bylo to hořké shledání, Letenští totiž navzdory jasné převaze sáhli jen na bod (1:1). „Pro nás je to ztráta. Ale věřím, že to s námi do zbytku ligy nic neudělá,“ prohlásil zkušený záložník.

V utkání jste měli navrch, ale vyrovnat se vám povedlo až v závěru z penalty. Berete bod?

„Myslím, že jsme bohužel dva ztratili. Prvních dvacet minut jsme úplně prospali. Bylo to bez pohybu, hodně pomalé. Ke konci první půle a hlavně v té druhé jsme ale Slovácko k ničemu nepustili. Je škoda, že jsme nějakou z akcí nedohráli. Možností jsme měli dost, ale neproměnili je. Líbilo se mi, jak jsme zareagovali na inkasovaný gól, ale je škoda, že se nám to nepovedlo otočit.“

Jak si prospaný vstup do utkání vysvětlujete? Zrovna na Slovácku se to kolikrát rovná sebevraždě…

(přikyvuje) „Před zápasem jsme si říkali, že to bude strašně těžké utkání. Hodně soubojové. Čekali jsme, že Slovácko nastoupí v pětce vzadu, kolikrát tam měli i sedm hráčů. Těžko jsme se tam dostávali, určitě jsme měli hrát rychleji. Jim vyšla jedna akce. Mají výbornou defenzivu, dostávají málo gólů. Přesto jsme zklamaní, protože jsme měli šance na to, abychom to zvládli.“

Do zápasu ze zdravotních důvodů nenaskočil Tomáš Čvančara, vyčerpaný Lukáš Haraslín v závěru střídal. Ukázalo se, že za tyhle ofenzivní hráče nemáte adekvátní náhradu?

„To si nemyslím. Ti kluci to mají těžké, jdou tam na deset patnáct minut a mají rozhodnout zápas. Centry tam byly, dvakrát to bylo blízko. Krejda se dostal mezi dva obránce, z toho většinou dává góly. Mrzí mě, že jsme to neotočili. Tlačili jsme je, ve druhé půli si nevybavuju, že by měli nějakou šanci. My měli naopak hodně navrch.“

Přesto píšete druhou ztrátu za sebou. Co to s týmem může udělat?

„S námi to neudělá nic. Jestli chceme hrát o titul, musíme být silní. Oba zápasy jsme dorovnali, teď jsme hodně bušili. Snad nás to spíš nakopne, než položí. Cítím z kluků, že máme mentální sílu.“

A fyzickou? Čeká vás teď extrémně náročný program.

„Dobře jsme potrénovali. Trenéři hodně sledují čísla, jak na tom v zápasech jsme. Hlavně metry ve vysoké intenzitě. Podle toho se rozhodují ohledně vytížení. Funguje nám to. Jsme raději, že bude víc zápasů. Věřím, že jsme na to dobře připravení.“

Pro vás to byl první návrat na Slovácko od letního přestupu. Jak jste si ho užil?

„Těšil jsem se, ale nechtěl jsem odjíždět s prohrou nebo remízou. Bohužel se to nepovedlo, dva body jsme ztratili. Po utkání jsem se potkal asi se všemi, i s trenérem. Strávil jsem tu mnoho let. Je to tu jedna velká rodina, obrovsky mi to přirostlo k srdci. Jsem rád, že jsem je viděl, ale mrzí mě, že si vezeme jen bod.“