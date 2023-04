Klokany v boji o Evropu stíhá Morava. Klusáček: Paradox zimních odchodů

Výsledky pohárového semifinále nejenže přidaly do fotbalového kalendáře další derby pražských „S“, ale také určily jasnou rovnici. 4. místo = Evropa, konkrétně druhé předkolo Konferenční ligy. Aktuálně ho drží Bohemians, tým, který se před rokem marně snažil vyhnout baráži o holý život v soutěži. Mohou ho udržet? „Je v laufu a má mírný náskok, takže má nejlepší postavení,“ věří svým bývalým svěřencům Luděk Klusáček proti pronásledovatelům ze Slovácka a Hané.

Devět bodů ve hře, osm bodů náskoku. Jakýkoli zisk Bohemians a jakákoli ztráta Hradce Králové v nadcházejícím kole posílá „klokany“ do skupiny o titul. Je to tutovka a správný čas stanovit další postupný cíl? Podle Jaroslava Veselého by to nebylo moudré ani pokorné. Zatím. Jenže květnová nadstavba je tak blízko, že ji nelze nevidět.

„Beru to tak, že Bohemka o pohárové místo hraje, má soutěž velmi dobře rozjetou. Povedl se jim vstup a to je katapultovalo až nahoru,“ říká Luděk Klusáček. Bývalý trenér Bohemians, který před 13 měsíci navrhl (a přesvědčil) Jaroslava Veselého do pozice svého nástupce.

Pod jeho vedením teď zelenobílí táhnou vlak pronásledovatelů odskočené velké trojky. A i když se do skupiny o titul může teoreticky dostat i jedenáctý Liberec, trojice pro boj o čtvrté místo se odděluje poměrně zřejmě do složení Bohemians, Slovácko, Olomouc.

„Bohemka má nejlepší postavení. Olomouc i Slovácko mají kvalitní mužstva, ale Bohemka je v laufu, má mírný náskok, se Slováckem má navíc lepší vzájemné zápasy, na Olomouc je zase větší odstup,“ vypočítává Klusáček.

Třetí Plzeň je sice matematicky dosažitelná, ale realistickýma očima pořád ještě příliš daleko, ale i čtvrté pořadí je důležité. Tým, který na něm bude po základní části, získá pro další várku zápasů se svými přímými konkurenty výhodu domácího prostředí.

Proč je čtvrté místo tak lákavé? Okolnosti se změnily - i trochu očekávaně - ve chvíli, kdy se definitivně ustavilo finále domácího poháru. V něm se proti sobě postaví Sparta a Slavia, tedy týmy, které si téměř s jistotou zajistí účast v kvalifikaci evropských pohárů i z ligy, tím pádem se přístup do Evropy posouvá i na čtvrtý celek z domácí soutěže, jde o druhé předkolo Konferenční ligy.

Vršovický tým až překvapivě dobře zvládl zimní ztráty opor. S Romanem Květem a Petrem Hronkem odešly největší zbraně, jenže dorazily nové. „Zima jim paradoxně pomohla. O dva hráče přišli, ale přišli tři velmi dobří. Jan Matoušek, Aleš Čermák a Martin Jedlička, navíc se uzdravil Hála, rozjel se Adam Jánoš, tím se tým hrozně zkvalitnil,“ myslí si Klusáček.

„Zvedl se i Michal Beran. Estetický zážitek ze hry měl vždycky, ale nebylo to účelné, měl hrozně laciných ztrát, neměl čísla. Na jaře jde do nebezpečných prostorů, dostává se do finální fáze. Dává hře pohyb a nebojí se,“ chválí někdejší hráč, trenér i sportovní ředitel Bohemians jednoho ze dvou hostů ze Slavie.

Bez rychlíka Matouška a šikuly Berana se ve vršovickém derby musí klokani obejít, ale už v pohárově bitvě ukázali, že si umí poradit. V semifinále poháru odvedli ve fantastické atmosféře tak soustředěný výkon, že se sešívaní museli vyhýbat vyřazení gólem na přelomu šesté a sedmé minuty pětiminutového nastavení.

„Výkony Jedličky v brance dávají klid celému mužstvu, v obraně se ustálilo složení stoperů a dopředu mají nebezpečné, gólové hráče, kterým se daří. Mohou je protočit, tím jsou nečitelní. Když hrají do otevřené obrany, můžou dostat víc prostoru Matoušek s Drchalem. Prekop je soubojový, Hála technický a chytrý,“ nachází bývalý trenér hlavní zbraně často se měnícího útočného trojzubce.

A Hála s Prekopem už o nich v Edenu přesvědčili. Do zápasového vytížení se navíc postupně vrací i David Puškáč, který se i přes zdravotní problémy drží na pozici nejlepšího střelce týmu. Na marodce tak zůstávají Ondřej Petrák, který by se sice k rozšíření možností v defenzivě hodil, ale skončila mu sezona, a host z Plzně Aleš Čermák, který se zotavuje po drobném zákroku v koleni. „Dělal se i z hlediska příští sezony, protože není vyloučené, že u nás zůstane,“ naznačil Jaroslav Veselý, že by o ofenzivního záložníka určitě stál.

„Taková sezona může nalákat k setrvání Čermáka, Berana i další hráče. Bohemka má obrovskou výhodu tím, že je v Praze, na očích a má skvělé fanoušky. Tomu se některé týmy nemají šanci vyrovnat. Pozitivní atmosféra, která je s tímhle vším spojená, je obrovské plus. Pro fanoušky, potenciální sponzory... Ale pozitivní je už to, že Bohemka hraje nahoře a hodně se o ní mluví,“ těší Luďka Klusáčka.

Pozitivní atmosféra v Ďolíčku by mohla rozhoupat k akci a naplnění slibů i jeho majitele - pražský magistrát. Minimálně část legendárního stadionu je v havarijním stavu, a pokud by si klokani splnili sen o evropských pohárech, minimálně hlavní soutěže by neměli kde hrát.

Výchozí situace kandidátů na 4. místo

Bohemians: 4. místo, 45 bodů

Los: Slavia venku (28. kolo), Zlín venku (29.), Jablonec doma (30.)

O co se opřou: Mimořádná motivace celého klubu a nadprůměrné možnosti v ofenzivě. Klíčem může být Daniel Köstl.

Co hrozí: Zastupitelnost na stoperských pozicích není tak kvalitní jako hráči vepředu.

Šance na 4. místo podle Sportu: 40 %

Slovácko: 5. místo, 42 bodů

Los: Sparta doma (28. kolo), Pardubice venku (29.), Brno doma (30.)

O co se opře: Čerstvá zkušenost s velkými zápasy včetně pohárového finále i Konferenční ligy. Klíčem může být Milan Petržela.

Co hrozí: Na rozdíl od konkurentů chybí útočník číslo jedna a spolehlivý gólový kanonýr.

Šance na 4. místo podle Sportu: 35 %

Olomouc: 6. místo, 40 bodů

Los: Teplice doma (28. kolo), Jablonec venku (29.), Baník doma (30.)

O co se opře: Široký kádr včetně střelce Chytila dává kouči Jílkovi spoustu variant sestavy. Klíčem může být Vít Beneš.

Co hrozí: Sigmě chybí zraněný Růsek a taky schopnost potvrdit důležitý výsledek, když je třeba

Šance na 4. místo podle Sportu: 25 %

Vzájemná bilance

Bohemians–Slovácko (4:2 venku, 1:0 doma) 2 0 0 5:2 Slovácko–Olomouc (2:1 venku, 0:0 doma) 1 1 0 2:1 Bohemians–Olomouc (1:1 doma, 2:2 venku) 0 2 0 3:3

O pořadí po 30. kole rozhoduje postupně:

a) vyšší počet bodů ze vzájemných utkání

b) brankový rozdíl ze vzájemných utkání

c) vyšší počet vstřelených branek ve vzájemných utkáních

d) vyšší brankový rozdíl ze všech odehraných utkání v soutěži

e) vyšší počet vstřelených branek v soutěži

f) kvalifikační utkání (pokud tak stanoví příslušný rozpis soutěže)

g) los