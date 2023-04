Slavia se našla. Ze „čtyřky“ na „trojku“ a zase zpátky. Trpišovský zdůvodňuje

Vezme deset hráčů a postaví je do jednoho tvaru. Rozjede se zápas a za pár minut udělá gesto, nebo pošle jednoduchý povel, a všechno se přeskupí. Ze čtyř obránců přeběhne v chvatu Slavia do tří. V posledních utkáních jí tahle varianta sedí a zvětšuje šanci na dobrý výsledek v utkání.

Poslední větší změnu v rozestavení připravil Jindřich Trpišovský před očekávaným derby. Na tři útočníky Sparty zvolil své tři stopery, byť v původním obsazení by podle informací Sportu nefiguroval chybující Aiham Ousou, ale spíše univerzál Lukáš Masopust. To ale jen v případě, že by bylo k dispozici víc hráčů a tudíž by to šlo…

To se podařilo až o kolo dál, naposledy proti Bohemians. Právě v tomto utkání už nastoupila zadní trojka Tomáš Holeš, Igoh Ogbu a právě Masopust. A Trpišovský opět ordinoval tříobráncové rozestavení, tentokrát ovšem ne v reakci na tři soupeřovi útočníky, ale na pět hráčů v defenzivní linii „klokanů“.

„První důvod, proč volíme tento způsob, je směs hráčů, kterou máme k dispozici. Víc nám to sedí, svědčí nám to. A je to taky reakce na soupeře, na jejich systém, konkrétně na ty pětiobráncové je výhodnější mít nahoře čtyři až pět hráčů a tím pádem soupeře víc zaměstnávat,“ podává Trpišovský i další zdůvodnění.

SESTŘIH: Slavia - Bohemians 3:0. Jasná záležitost, sešívaní zpět v čele ligy Video se připravuje ...

Tím je právě ofenzivní pojetí hry do protivníkovy obrany, která zůstává ve vícečlenném složení. V praxi jde o to, že pokud Slavia přejde do systému 3 – 4 – 3, více strukturuje svůj herní projev. To znamená, že ofenzivní hráče nechává striktněji plnit útočné úkoly a méně už dochází k překrývání řad a přizpůsobování toku hry.

To je mimochodem jedna z hlavních příčin, proč s tímto systémem Trpišovský vnitřně trochu bojuje. Má raději přizpůsobivější styly, v nichž útočí i brání maximální počet hráčů.

„Tím, že své zápasy musíme zvládat, že jsme favoriti a musíme podle toho hrát, je to občas na větší riziko, když více vystupujeme, necháváme nahoře víc hráčů a nestahujeme je do hlubších pozic, je potřeba jich tam někdy mít čtyři i pět,“ říká slávistický trenér.

„Ale právě teď máme vzadu složení, které tohle dokáže zvládat a můžeme si to dovolit,“ myslí si.

Kromě striktnějších ofenzivních pokynů používá mužstvo větší i takzvanou „zbytkovou“ obranu, tedy hráče, kteří zůstávají v nižším postavení a čelí brejkům soupeře. Dobrou úlohu v tom kromě stoperské trojice plní i pozičně výjimečný Oscar Dorley, jenž vyniká v odebírání míčů a v následné rozehrávce skrz řady.

Je nicméně možné, že vzhledem k rozestavení Baníku, které je obvykle 4 – 1 – 4 – 1, nebo 4 – 2 – 3 – 1, se Trpišovský vrátí ke svému původnímu. Oblíbenějšímu.

Stejně ho může zase rychle přehodit…