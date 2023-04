Co ukázala Slavia: dominantní střed, kouzelné rány. Veselý nebyl prorokem

Sešívaní dokonale využili zaváhání Sparty, která na Slovácku jen remizovala 1:1. Neškodné Bohemians zničili třígólovou fujavicí v prvním poločase a dva zápasy před koncem základní části se vecpali o skóre před Letenské na první místo tabulky. Slavia má nejen lepší rozdíl vstřelených a inkasovaných branek (54:38), ale s největším rivalem v boji o titul také kvalitnější bodový součet ve vzájemných utkáních (4:1). Pro blížící se nadstavbu jde o nesmírně důležitou okolnost, jelikož za stávající situace by Slavia přivítala Spartu v Edenu. A to už ve druhém kole nadstavbové části.

Nigerijský záložník dostal v utkání s Libercem (18. března) červenou kartu za úder hlavou do obránce Ndefeho a od disciplinární komise obdržel nekompromisní čtyřzápasovou stopku. Do akce se po více než měsíci vrátil excelentně. Za stavu 1:0 si naběhl na milimetrově přesný pas Zafeirise. Na hraně vápna míč zasekl, pohrál si s dvěma stopery Bohemians a pravou nohou báječně zakroutil balon k tyči.

Kouzelná střela DD

Wow, to byl moment! Slavia si v prvním poločase užívala pohodlný náskok 2:0, když rozehrála skvostnou akci. Masopustův oblouček do přední linie sklepl hrudí do středu hřiště Van Buren. Udělal do šikovně, přímo do kroku sprintujícího Davida Douděry. Ten si míč lehounce polaskal a vzápětí vyslal na hostující branku doslova dokonalou ránu. Zhruba z osmnácti metrů se točila od letícího gólmana Jedličky. Zapadla nádherně k tyči. Bez šance. 3:0! A slávistická „jednadvacítka“ se koupala ve vlnách euforie.