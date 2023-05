Kuchta: Taková výhra chutná výborně. Žlutá? Těžko to koušu, mám názor

Jindy by se rychle rozprchli domů, ale po direktu Bohemians (2:1) zůstali sparťané pohromadě. Důvod? V případě večerního zaváhání Slavie s Plzní mohli mít jistotu mistrovského titulu. Ale nestalo se, další pokus je čeká úterý na Slovácku. Jenže bez Jana Kuchty, který se proti „klokanům“ vykartoval. Žlutou dostal za protesty. „Radši to komentovat nebudu, od toho tady nejsem. Ale na tyhle věci mám svůj názor a dost těžko to koušu,“ prohlásil útočník Letenských po utkání.

Zase jste dotahovali až v závěru. Ukázali jste, že největší síla je charakter týmu?

„Už je to několikátý zápas, kdy jsme dotahovali a hra nebyla vůbec dobrá. Týmový duch a síla v tom mančaftu je, což je vidět, neříká se to jen tak. Máme typy hráčů, kteří za to umí vzít, strhnou mančaft k takovému vítězství, které chutná výborně.“

V ofenzivním trojzubci teď chybí Haraslín i Čvančara, je znát, že způsob hry je jiný?

„Nějakou roli to určitě hraje. Když Čvanči pak nehrál, mluvili jsme o tom. Automatismy mezi hráči nahoře jsou, a když z toho někdo vypadne, u nás nakonec dva hráči, které jsem měl vedle sebe, je to znát. S některými hráči nehraju tak často, vazby tam ještě nejsou, ale děláme, co můžeme. Jsem na to nahoře v uvozovkách někdy sám, ale do dalších dvou zápasů to bude lepší a věřím, že se ke mně a Krejdovi přidá gólově i někdo jinej.“

Proti Slovácku budete chybět, protože jste dostal žlutou kartu za protesty. Vyčítáte si ji?

„Vyčítám, nevyčítám. Radši to komentovat nebudu, od toho tady nejsem. Ale na tyhle věci mám svůj názor a dost těžko to koušu. Ne jen já, ale i ostatní kluci. Některé věci se mi nelíbí a dávám to pocítit. Samozřejmě, že budu mančaftu chybět, ale pojedu tam, abych s ním byl a budu taky na každé přípravě. Abych byl s týmem, aby kluci cítili podporu. Máme silný kádr na to, aby mě nebo kohokoliv jiného zastoupili ostatní. Věřím, že to dotáhneme, kam chceme.“

V posledních zápasech už to nejsou tak hladké výhry, v čem vidíte důvod? Únava, nebo nějaký tlak?

„Únava je vždycky po zápase, ale před ním si ji nedáváme do hlavy. Samozřejmě, že jsme po zápase píchlí, ale vždycky se z toho dostaneme. My jsme devět let nevyhráli titul, někteří hráči žádný nemají, někdo jo, a proto je to na těch hráčích, kteří ty zkušenosti mají, abychom se semkli a něco jim ukázali, podpořili je. Jsme rádi, že jsme na tu vlnu najeli a ten tlak ve Spartě samozřejmě byl, je a bude. Máme to rozehraný skvěle a ten krok na Slovácku uděláme.“

Plánovali jste v kabině večer, kdy hrála Slavia s Plzní?

„V kabině samozřejmě něco proběhlo, trenér k nám měl proslov, pak kapitán Láďa Krejčí. Museli jsme domů přítelkyním a manželkám napsat, že budeme koukat s týmem v uzavřené společnosti a držet palce soupeřovi sešívaných.“

Jak manželka reagovala?

„Trochu jsem ji na to v týdnu připravoval, že by to mohlo nastat. Někdy nejsou moc shovívavý, ale já takovou mám a jsem za to šťastný. Dovolila mi to, týmová akce je týmová akce.“