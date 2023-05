Svědíkovi chybí kvalita. Umíráme na posledních dvaceti metrech, řekl kouč

Pořád máte teoretickou šanci na čtvrté místo. Museli byste však vyhrát v sobotu na Slavii a Bohemians zároveň doma prohrát s Olomoucí. Je to vůbec reálné?

„Jakási šance žije. Samozřejmě, že to bude složité. Bohemka vyhrála, udělala mečbol a velký krok dopředu. Ale naděje umírá poslední. Nebudeme se vzdávat. Budeme hrát do posledního zápasu. Je to fotbal, stát se může leccos. Máme to nastavené tak, že i když se to nepovede, musím říct, že jsme odehráli sezonu se ctí. Určitě jsme si to nezkazili v nadstavbě, ale v jiných zápasech. Na podzim doma s Libercem, s Bohemkou, s Jabloncem.“

Když „klokany“ nepřeskočíte, budete smutný?

„Zklamání by to bylo, protože jsme blízko. Ale musíme si uvědomit, že jsme Slovácko, menší klub. Hrají tu starší kluci, kteří mají ke klubu vztah. Je pro nás těžké obměňovat kádr. Proto je podepisujeme dál. Víme, že sem neseženeme lepší kvalitu. Ti hráči za Slovácko dýchají. To je potřeba zohlednit, ocenit. Ale samozřejmě, když s nimi hrajete čtyři, pět let, kvalita kádru musí jít dolů. Říkal jsem to už před sezonou. Je jenom na nás, jak se nám to podaří zastavit. Směrem do ofenzivy se musí tým vylepšit. Ale to už je věc strategie klubu.“

V zápase se Spartou bylo minimum šancí. Směřoval k remíze?

„Sparta se soustředila na to, že bude dobře bránit. Zase se potvrdila naše bolest, centrované balony do šestnáctky neměly kvalitu. Stejně jako třeba na Bohemce. To je naše bolest. Měli jsme velmi dobré pasáže, ale umíráme na posledních dvaceti metrech. Byl to zápas, který potvrdil celou sezonu. V šestnáctce opravdu nemáme kvalitu. Dáváme málo branek. Proto jsme nedosáhli ještě výš. Je to pro náš těžká sezona, museli jsme honit ztrátu z podzimu. Navíc obrannou fází, když nám to nejde vpředu. Postrádali jsme Reinberka, Petrželu. Sparta sice taky měla nějaké ztráty, ale pro nás je to asi větší zásah. Ale zase obstáli jiní.“

Například?

„Pavel Juroška podal dobrý výkon. Kim nehrál vůbec špatně. Možná si někteří uvědomili, že to není jen o tom přijít si zahrát fotbal. Zrovna tito dva kluci jsou příkladem, že na sobě musí hodně mentálně pracovat, aby potom mohli podávat takové výkony. Myslím, že už není šance, aby se někdo ze zraněných dal do soboty do pořádku. Dohrajeme to v tomto složení. To jen dokresluje to, že nás sezona dobíhá se vším všudy. To je realita, se kterou já vždycky pracuju.“

Ve Slavii i ve Spartě máte hodně známých. Komu jste přál titul víc?

„Bylo by nefér říkat, ke komu mám blíž. Spartě gratuluju, čekala na to dlouho. Je to pro ni velký okamžik.“