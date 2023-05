Příběh Kuchtovy volby: poprask i protiútok, čas (a titul) ukázal...

Loni v létě se vrátil z Moskvy přímo na křižovatku. Jeden směr vedl do Edenu, druhý na Letnou. Předpokládalo se, že Jan Kuchta (26) automaticky nabere směr Slavia. K překvapení všech si ale reprezentační útočník vybral druhý břeh Vltavy. A strhla se mela. Sešívaní tenhle krok rozdýchávali jen těžko. „Čas ukáže, kdo udělal jaké rozhodnutí,“ opáčil Jindřich Trpišovský. Nyní už to víme. Kuchta zvolil správně…

Kariéra Jana Kuchty vždycky měla do klidového režimu daleko. Často si za to elitní útočník svými činy mohl sám. Novinové titulky kolikrát plnil i v časech, kdy byl „uklizený“ na vejminku v Teplicích či Liberci.

Co se ovšem strhlo před necelým rokem, to byl extrém i na jeho poměry. Ve fotbale se neřešilo prakticky nic jiného. Proč dal Kuchta Spartě přednost před Slavií, z níž se odrazil do národního týmu i opravdu velkého fotbalu? Proč nepřišel na údajnou schůzku, na které na něj vedení sešívaných mělo čekat?

„Druhý břeh to totálně přehnal. Spousta lidí může kopat kolem sebe a v létě to taky dělali, ale já takový nebudu. Mám čisté svědomí,“ vykládal Kuchta v rozhovoru pro deník Sport v lednu ze soustředění ve Španělsku.

Společně s rodinou a nejbližšími si šestadvacetiletý fotbalista prošel těžkými časy, možná těmi nejtěžšími vůbec. Poprask kolem něj byl tak intenzivní, že