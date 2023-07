Bartek tvoří v Bohemce auty. Nechtěl jsem být maskot, říká v roli asistenta

Pořád si připadá jako jeden z hráčů, na tréninku si to s nimi občas strčí. David Bartek (35) však už stojí na druhé straně. Jako asistent Jaroslava Veselého dostal na starost speciálně auty. „Je to podceňovaná standardní situace, která je přitom ve fotbale nejčastější. Něco jsem vymyslel, tak doufám, že nám to bude pomáhat v zápasech,“ přeje si donedávna záložník bohemáckého áčka v rozhovoru pro iSport.cz.

Vycítil, že už by se na hřišti v nejvyšší soutěži moc často neobjevil. V minulé sezoně zasáhl David Bartek jen do šesti utkání, celkem nasbíral nicotných 78 minut. Vyhodnotil si, že na sílu nemá smysl být v kádru klokanů, jejichž ambice rostou. A ruku v ruce s tím i kvalita mužstva. Do Ďolíčku už nepřichází odložení borci. „Sám v sobě jsem si to ukončil a vůbec toho nelituju,“ netrpí nostalgií.

Při zvažování konce na profi úrovni byl sám k sobě upřímný. Uvědomoval si, že do základu už by se těžko prokousával. „Záleží na každém. Někdo to pochopí sám, jiný to nepřijme a musí mu to jiný říct. Já jsem s tím byl srovnaný, poslední sezonu už to nebylo takové. Kvalita týmu se zvětšila. Jenom jsem se utvrdil v tom, že je dobře, jak jsem se rozhodl.“

Logicky nešlo o jednoduché řešení situace. Člověk by nejradši hrál dál, zažíval opojné chvíle z výher přímo na hřišti. Utnout kariéru chce kuráž a čistou mysl. „Je to samozřejmě těžké,“ připouští Bartek. „Člověk dělá