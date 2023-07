Kouč Karviné děkoval do nebe, Vrba chválil Budínského: Ty nahrávky...

Takovou parádu v Karviné dlouho nepamatují. Tým progresivního trenéra Tomáše Hejduška roznesl v zahajovacím kole FORTUNA:LIGY mátožný Zlín 4:1. Kouč po ligové premiéře děkoval hráčům a pozdrav posílal i do nebe. „Pro mě je to první ligové vítězství, posílám ho nahoru,“ řekl Hejdušek. „Před měsícem mi umřel otec. Fandil mi. A smekám i před hráči. Píle a pracovitost se na hřišti projevila, od první minuty ukázali, že chceme vyhrát. Velký dík klukům. I těm na lavičce.“

Karvinští nedali Zlínu šanci. Do poločasu mu nasázeli tři góly, všechny „zařídil“ zkušený záložník Lukáš Budínský. Dvakrát ze standardní situace posadil míč nabíhajícím spoluhráčům přesně na hlavu, jednou se prosadil dělovkou z dálky. Do vlastní brány ji smolně tečoval zlínský kapitán Dominik Simerský.

Když pak po zápase Lukáš Budínský líčil své dojmy z duelu, zastavil se u něj i odcházející zlínský trenér Pavel Vrba. „Buďo, ty tvoje nahrávky jsou fakt perfektní!“ Jedenatřicetiletý záložník, kterého Vrba na začátku minulé sezony vedl v Baníku, se jenom usmíval.

„Je to pěkný, pořád je to kvalitní trenér, hezky se to poslouchá,“ glosoval Vrbovu pochvalu Budínský. „U takových situací se musejí vždycky sejít dvě věci - skvělý náběh, který tam byl, a kop. Bylo na mně, abych míč dostal do správného prostoru. Jo, míče šly přesně tam, kam jsem chtěl. Měli jsme nějaký plán, ten jsme plnili a standardky nám hodně pomohly.“

Špílmachra chválil i trenér Tomáš Hejdušek. „Proto tady Buďa je. Parádní exekutor. Jedno, jestli kope pravou nebo levou. Paráda, když máte takového hráče. Pak už je to o správném načasování náběhu a součinnosti.“

Budínský byl statisticky vidět nejvíc, ale Karvinští soupeře ničili pohybem, rychlostí, důrazem a častými centry. Výborné věci ve hře měli Bartl, Memič, Papalelé nebo Boháč. Okamžitě zapadly i defenzivní posily Svozil a Čurma. I proto byli Karvinští celý zápas výrazně lepší.

„Máme to postavené na rychlosti, kondici a bojovnosti,“ pochvaloval si kouč Hejdušek. „Poslední v řadě je fotbalovost. Ale byl to jen první zápas. Když to budeme předvádět opakovaně, budeme šťastní.“