Slavia má problém: útočníci dřímou. Nejdietnější start v Trpišovského éře

Není to jen o útočnících, ale… Od nástupu Jindřicha Trpišovského a jeho suity nepamatuje Slavia po šesti úvodních ligových kolech tak průměrnou střeleckou bilanci. Dosud vstřelila jen deset branek. Třeba loni jich měla ve stejném zúčtovacím období už čtyřiadvacet! Vicemistrovi chybí útočník v blyštivé formě. Zatím všichni do jednoho, snad s výjimkou Muhameda Tijaniho, zaostávají za svým nezpochybnitelným potenciálem. Slabá produktivita sešívané dohnala v neděli v Jablonci. Václav Jurečka, jakýsi dosavadní symbol utrápenosti, neproměnil pokutový kop.

Zápas co zápas lamentuje trenér Jindřich Trpišovský nad mizernou koncovkou. Pravdou je, že slávistická rota si umí vytvořit hutné množství příležitostí, mnohdy vyložených, stoprocentních. Prostě takových, které by měla proměňovat v gólové údery. Jenže početně široká ofenzivní formace se v zakončení souží. Dlouho to Slavii nestálo ve FORTUNA:LIZE body, až přišlo nedělní odpoledne na severu Čech a remíza s Jabloncem 1:1.

Václav Jurečka neproměnil za stavu 0:0 pokutový kop, v nadějných pozicích selhal Muhamed Tijani, dvě branky neplatily pro ofsajdové postavení. Jen se potvrdilo, že na útočníky není v počáteční fázi ročníku spolehnutí. Pouhých deset branek za úvodní sadu šesti utkání je nejdietnějším součtem od nástupu realizačního týmu Jindřicha Trpišovského v zimě 2017.

„Feyenoord udělal titul v holandské lize, dal nejvíce gólů, a nejlepší střelec měl jen devět branek,“ odvětil kouč na otázku deníku Sport a webu iSport.cz, zda mu nechybí útočník v excelentní fazoně. „Největší síla našeho týmu spočívá v tom, že góly dává široké spektrum hráčů. Když máte jednoho střelce a ten se pak zasekne, není nikdo jiný, kdo by branky dával,“ vysvětloval.

Názor Trpišovského se dá akceptovat, chápat. Nicméně pokud by agónie hráčů majících v popisu práce střílení branek trvala i další týdny, neřku-li měsíce, Slavia se může dostat do problémů. Už ve čtvrtek bude v Lublinu usilovat o postup do základní skupiny Evropské ligy. V odvetném duelu s ukrajinským Luhanskem (první zápas 2:0) se góly ofenzivní eskadry jistě budou hodit.

Jenže zatím je bilance útočníků v devíti zápasech (v součtu s pohárovými předkoly) podprůměrná: Chytil, Van Buren, Tijani a Schranz se trefili dvakrát, Jurečka pouze jednou.

„Samozřejmě doufám, že na někoho sedne múza jako na Vencu v jarní nadstavbě, pokud ale pracuje defenziva tak, jako naše, na vítězství nám stačí i jeden gól,“ pravil Trpišovský při vzpomínce na ligová utkání s Mladou Boleslaví či s Baníkem.

Aby to bylo spravedlivé, třeba v Jablonci chyběl forvardům, až na pár výjimek, kvalitnější servis od spoluhráčů. Hlavně centrované míče ze standardních situací létaly do zóny nikoho, daleko za zadní tyč, mimo kritické oblasti ve vápně.

„Nekvalita ve finální fázi od nás byla velká,“ přiznal Tomáš Holeš, jediný úspěšný střelec. „Měli jsme spoustu ztrát, nepřesných centrů. Kdybychom našli někoho pořádně ve vápně a pohlídali si ofsajdy, které nám zrušily dva góly, tak bychom vyhráli.“

Slavia v dosavadním průběhu ročníku zvítězila v sedmi duelech, ve dvou remizovala. Výsledkově se jí start povedl. V Edenu ovšem moc dobře vědí, že všechno není ideální.

A efektivita útočníků především.

Góly Slavie po šesti kolech (od příchodu Jindřicha Trpišovského) 2023/24 10 2022/23 24 2021/22 14 2020/21 19 2019/20 11 2018/19 14