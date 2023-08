Smržovo odcházení z Hradce. Starý spor o váhu, ve hře byl i psycholog

Zbraně už nejsou namířené, v úterý dopoledne byla vyvěšená bílá vlajka. Vojtěch Smrž přestoupil do Bohemians, v Hradci Králové nechtěl být. Odchod si vytrucoval. Nastupovat pod trenérem Jozefem Weberem si nedokázal představit. Deník Sport na základě několika zdrojů popisuje události uplynulých měsíců.

Když sportovní ředitel „votroků“ Jiří Sabou minulé léto vyměnil odchovance Dominika Soukeníka za Vojtěcha Smrže z Karviné, domorodci na východě Čech povytáhli obočí. Šestadvacetiletý univerzál však pod zkušeným koučem Miroslavem Koubkem odehrál znamenitou sezonu, s určitostí nejlepší v kariéře, byť byla částečně potřísněná třemi červenými kartami. Místo v základní sestavě měl na beton. Ať hrál na jakékoliv pozici, byl připravený a užitečný.

Jenže v závěru sezony odešel Koubek, v Hradci hledali nového šéfa trenérské lavičky. Sabou ukázal na Jozefa Webera a v kabině začaly klíčit problémy. Smrž měl dát rezolutně najevo, že pod koučem, s kterým se potkal v Karviné, za žádnou cenu nastupovat nebude.

Přitom Weber si během prvního ze dvou karvinských angažmá Smrže vytáhl z dorostu a tehdy devatenáctiletému teenagerovi dal v listopadu 2016 premiérovou ligovou šanci v duelu se Spartou. Negativní vibrace se začaly projevovat až o pět let později, kdy se Weber oklikou přes Mladou Boleslav do slezského klubu vrátil. Po Smržovi prý chtěl, aby shodil a dostal se na váhu osmdesáti kilogramů. Mimochodem, redukci hmotnosti podstupoval i po příchodu do Hradce, šlo však pouze o zhubnutí o dva kilogramy. Nic dramatického.

Nicméně vztah s Weberem měl k ideálu daleko. Smrž v Karviné nehrál, nebo do zápasů nastupoval v roli náhradníka. A na údajné příkoří nezapomněl. V létě si postavil hlavu. Z Hradce chtěl za každou cenu odejít.

Podle informací deníku Sport a webu iSport.cz vedení „votroků“ mělo rozjednané hráčské výměny s Mladou Boleslaví, Jabloncem i Českými Budějovicemi. Smrž však zmiňované adresy shodil ze stolu. „Všechno zablokoval,“ říká zdroj detailně obeznámený se situací. „Hradci měl oznámit, že odejde pouze do Baníku, nebo Bohemians. Jinak podzim beze všeho dohraje v třetiligovém béčku.“

V klubu se Smrže snažili přesvědčit, aby si vše rozmyslel. Také na něj nejistota z budoucnosti měla silně doléhat, celá věc dokonce došla tak daleko, že mu Hradec sehnal psychologa.

V úterý dopoledne se případ konečně uzavřel. Smrž podepsal nový kontrakt s Bohemians, Hradec z klokaní kapsy dostane čtyři a půl milionu korun. Univerzálovi začíná nový fotbalový život.

Už bez Jozefa Webera…

Vojtěch Smrž v lize

sezony: 7

zápasy: 142

góly+asistence: 8+6

žluté/červené karty: 28/5