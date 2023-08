„Sparťan“ Holec půjde na Slavii. Kdo z brankářů Karvinou opustí?

Po příchodu Dominika Holce (29) má nováček z Karviné na soupisce pět brankářů. Dá se předpokládat, že o místo jedničky si ve FORTUNA:LIZE řekne právě Holec, bývalý brankář Sparty. S Karvinou trénuje od pondělí, premiéru by měl mít v neděli na Slavii. Z gólmanů jsou v kádru ještě Jiří Ciupa (25), Vladimír Neuman (23), Jakub Lapeš (24) a Ondřej Mrózek (19). V béčku Adam Kuděla (18). Kdo brankářský přetlak odnese? O hostování si podle všeho řekne talentovaný Neuman, nedávná reprezentační trojka na mistrovství Evropy do 21 let.

Ciupa je odchovancem klubu, cestu za návratem do ligy v minulé sezoně končil jako brankářská jednička. Je i týmovým pokladníkem, v létě podepsal nový kontrakt. „Jsem šťastný, že se nám povedlo vrátit tam, kam patříme,“ říkal po postupu do ligy. Ve finiši přípravy měl problémy s klíční kostí, naskočil až do třetího kola proti Mladé Boleslavi a začal hrubicí. Malou domů mu z náruče vykopl Jusúf Hilál. Naposledy proti Spartě předvedl šest zákroků, nicméně prohře 1:3 nezabránil. „Věřím, že uděláme dobrou sezonu, fanouškům budeme dělat radost a oni zase budou chodit v hojném počtu.“

Vladimír Neuman

23 let, 195 cm/ 82 kg

Zápasů v lize: 17

Nuly: 4

Klub: Karviná (2019-24)

Talentovaný dlouhán, odchovanec Baníku Albrechtice, má už čtyři ligové nuly. Dalších sedm čistých kont přidal v postupové sezoně. V aktuálním ročníku se do brány nedostal, připsal si jen jeden start za béčko proti Baníku B v MSFL (1:2). V létě byl narychlo povolán do národního týmu pro ME do 21 let. V Gruzii si nezachytal, ale i tak byl nadšený. „Vyšlo to přesně! V pondělí jsme s přítelkyní přiletěli z dovolené a hned ten den jsem se hlásil v Praze na srazu, pecka,“ líčil po nominaci. „Velká zkušenost. Menší kaňkou bylo, že jsem nestihl začátek klubové přípravy, ale myslím, že takovou příležitost a akci, by neodmítl kvůli pozdějšímu nástupu do přípravy nikdo.“