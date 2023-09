Houska popsal boj s únavovým syndromem: Sotva jsem vyšel schody

Byl plný elánu, za sebou povedenou zimní přípravu. Trenér David Horejš si lebedil, jakou sílu dodá středu pole. Přišel však zlom. David Houska, elegantní záložník Jablonce, nakonec za jaro odehrál nicotných jedenáct minut na konci května. „Nemohl jsem nic, prospal jsem půl dne,“ popisuje stavy, do kterých se opakovaně propadal. V létě a aktuálním ročníku se pomalu vrací do hry.

V lednu jste ještě odehrál přípravu s Puskás Akademie. Co se následně událo?

„Už půlrok předtím jsem měl z osobního hlediska super. V přípravě to pokračovalo, cítil jsem se skoro nejlíp v kariéře. No a pak jsme přijeli ze soustředění ve Španělsku a já začal mít problémy s únavou a motáním hlavy.“

To se přece stává při dávkách, které musíte zvládat, ne?

„Taky jsem si říkal, že to nic nebude, ale v týdnu před prvním zápasem se Slavií se to začalo stupňovat. Na tréninku mi nebylo dobře, nebyl jsem schopen jakékoli zátěže, musel jsem odejít. A pak jsem v podstatě půl roku lítal po doktorech.“

Jak jste situaci řešili?

„V přípravě jsem odehrál všechno, devadesát minut, osmdesát, devadesát… Po návratu už jsem