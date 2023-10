Liberec se trápí, v Karviné dostal pětku. Krize a blbá situace, říká Tupta

Už pět zápasů čekají ve FORTUNA:LIZE na vítězství. Liberec v 10. kole padl v Karviné 2:5 a v tabulce se sesunul na jedenácté místo. Od posledního Zlína ho dělí jen pět bodů. „Je to krize,“ neskrývá útočník Lubomír Tupta. „Chtěli jsme to zlomit, protože nás teď čekají tři velmi těžké zápasy. Bude to těžší a těžší, musíme se semknout, hrát jeden za druhého a dostat z této blbé situace.“

Spokojený nebyl ani trenér Luboš Kozel. „Dostali jsme ránu,“ hodnotil. „Věděli jsme, že to v Karviné po výměně trenérů nebude jednoduché, chtěli jsme se jí vyrovnat v nasazení a bojovnosti, ale to jsme nezvládli. Kdybychom to alespoň nahradili kvalitou a proměnili šance, ale soupeř byl efektivnější.“

Z posledních pěti zápasů mají Liberečtí 2 body a skóre 6:13. „Tři góly jsme dostali už s Teplicemi (3:3), řekli jsme si, že nemůžeme dostávat tolik gólů a dostaneme jich pět v Karviné!“ mračil se útočník Lubomír Tupta. „Když jich budeme dostávat tolik, tak nemůžeme vyhrávat zápasy. Tabulka je - jak to říct, každý je tam blízko. Musíme se postavit jeden za druhého a z této situace vyjít.“

Liberečtí toho v Karviné mnoho nepředvedli. Brankář Oliver Vliegen si prakticky nesáhnul na balon, neměl moc šancí, jak gólům zabránit. „Minule jsme dostali tři góly ze tří střel, dneska pět z šesti střel, to jsou špatná čísla,“ neskrýval Kozel. „Trápí nás teď i standardní situace, hra do obrany nefunguje.“

Dobře přitom věděli, že nováček bude po změně trenérů makat. „Víc chtěli, to bylo to největší,“ neskrýval Tupta. „Vyhráli každý souboj, s tím jsme tady chtěli jít my. Zlomit to bojovností, ale tak to vůbec nebylo. Oni nám ukázali, jak se hraje, když chce mužstvo vyhrát.“

Právě Tuptův poměrně laciný gól na 2:3 hned v úvodu druhé půle mohl Liberec nakopnout. Slovenský útočník prostřelil Dominika Holce z velkého úhlu mezi nohama. „Já to v tu chvíli vnímal určitě tak, že zápas otočíme,“ líčil Tupta. „Deset minut jsme pak hráli dobře, Karviná byla vzadu, dokonce jsme šli sami na bránu. Být to 3:3, tak zápas otočíme. Jenže jsme gól nedali a blbý dostali na 2:4. A už to bylo těžké.“

Trefu mezi nohama karvinského brankáře Dominika Holce si „vychutnal.“ „Říkal mi, že na Spartě jsem proti němu zkoušel to samé. Mezi nohy, chytil to. Teď jsem mu gól dal, takže v tomto máme skóre 1:1. Jinam jsem střílet nemohl, byla to jediná šance z takového úhlu. Byl jsem za to rád, ale mrzí mě, že gól nepomohl k ničemu.“