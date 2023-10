Jílek: Zmrzlý dozrál a stal se oporou. Góly všech obránců? Historický zápis

Nejlepší obrana je útok? To na Sigmě rozhodně platí, vítězství 4:0 nad Mladou Boleslaví režírovala výhradně obranná čtyřka Hanáků. V kabině si navíc nemusí závidět, trefil se totiž každý z nich. Jedná se o nejvyšší výhru Olomouce v probíhající sezoně, povedlo se to paradoxně bez zraněných ofenzivních tahounů Juliše s Vodhánělem. ,,Podle mě je to historický zápis, nevím, jestli se to někdy událo, určitě ne tady,“ komentoval střelecké hody defenzivy trenér domácích Václav Jílek.

Plánovali jste před zápasem rozhodnout ze standardek?

„Je potřeba si říct, že nám chyběl Juliš s Vodhánělem, což jsou rozdíloví hráči do finální fáze. Pokud je nemáte, je potřeba se spolehnout právě na standardky a celkovou důslednost, kterou jsme v posledních dvou zápasech neměli. Musíte reagovat také na kvalitu soupeře, kterou Boleslav v letošním ročníku prokazuje – jak hráčskou, tak individuální. Je to nepříjemný tým. Takže ano, určitě to byla jedna z věcí, na kterou jsme se speciálně zaměřovali. Taky na celkovou kvalitu v přechodu, který jsme chtěli do určité míry zjednodušit, ale zároveň zůstat nebezpeční.“

Hodně vám pomohl návrat Radima Breiteho.

„Radim vypadl na předchozí dva zápasy, samozřejmě s Baníkem tam měl nějaké ovlivnění, nicméně jeho hra byla pro nás tentokrát velký přínos. Přesně taková typologie hráče nám minule chyběla. Nejenže sbíral druhé míče, ale byl agresivní a úspěšný v soubojích, zároveň velmi aktivní v nabídce a kvalitní v přechodu do ofenzivy. Musím říct: skvělý návrat kapitána.“

Měl jste trochu obavy, jak se vypořádáte se zraněními klíčových ofenzivních hráčů?

„Já to slovo nemám rád, myslím si, že slovo obavy sem nepatří. Samozřejmě máte respekt k soupeři a vnímáte jejich sílu, zároveň jste si vědomi toho, že vám chybí dva opravdu extrémně kvalitní hráči. Ale spíše jsme si říkali, kudy najdeme jinou cestu k vítězství. Od středy jsme věděli, že ti dva nebudou připraveni k utkání, takže došlo k určité změně v herním systému, když jsme přešli na tři stopery. Chtěli jsme být aktivní a zajištění právě dole, právě kvůli typologii soupeře. Myslím, že záměr se nám podařil. Pro nás to byla dnes určitá křižovatka, kam se budou ubírat ambice týmu. Pokud bychom zápas nezvládli, byla by to třetí prohra v řadě, což by před repre pauzou nebylo přijemné.“

Pavel Zifčák neskóroval, ale byl velmi aktivní, jak hodnotíte jeho výkon?

,,Jsem s ním rozhodně spokojený, není to vůbec jednoduchá situace pro něj. Vezměte si, že čtrnáct dní zpátky je to útočník číslo tři-čtyři, dneska tam má do toho vlézt a ukázat kvalitu, proto jsem s ním před zápasem v tomto duchu i mluvil. Někdy vám život nabízí neuvěřitelné příběhy, třeba to bude jeden z nich, ale musí tomu jít naproti. Potřebujeme po něm efektivitu, aby uhrával balóny a byl přesný, což v některých zápasech tak nebylo. Teď podle mě odevzdal maximum, co mohl.“

Tomáš Digaňa si připsal první čisté konto v dresu Olomouce, je pro vás aktuálně jedničkou?

,,Vždycky se to řeší zápas od zápasu, aktuálně obhájil pozici, kterou dostal. Uvidíme dál. Každopádně si zaslouží absolutorium, jeho výkon byl výborný, neznám mužstvo, které i když hraje dominantně, tak by nepotřebovalo dobrého brankáře. Čímž neříkám, že jsme byli dnes dominantní, ale potřebujete v zápase, aby vám gólman pomohl. Standard v dnešní době brankáři zvládají, o jejich kvalitách rozhoduje právě to, jak se dokážou vypořádat s těžkými situacemi. Tomáš měl dvě-tři a všechny zvládl bravurně, působil klidně, jen na něho máme větší nároky v rozehrávce. Zde vidíme prostor pro zlepšení, ale logicky v takovém typu zápasu nebude nic vymýšlet. Nechci však brát Macíka jako odstaveného, pomohl nám v minulosti, nevyšly mu nějaké zápasy, ale má svoji kvalitu a jde mi o to, aby tady byla konkurence. Kdo si o to svými výkony zrovna řekne, ten v bráně bude.“

Životní sezonu zatím hraje Ondřej Zmrzlý (3+3), proti Boleslavi zapsal 1+1. Kde vidíte jeho největší progres oproti předchozím ročníkům?

,,Ondra dozrál a stal se jednoznačnou oporou obranné řady. Je nebezpečný, sebevědomý, efektivní, což mu v minulosti kolikrát scházelo. Není to od něho hra na náhodu, jedná se o chtěné věci, především přednost jeho levé nohy je obrovská, hlavně ve hře na tři stopery. Před rokem jsme ho do té trojky trošku rolbovali, ale teď už situaci vnímá a uvědomuje si svou sílu, byť on sám se cítí lépe na kraji v obranné čtyřce.“

Kdy bude Juliš s Vodhánělem připravený?

,,Jejich aktuální stav není špatný. Nemají bolesti nebo nějaké problémy, spíše potřebujeme ochránit Lukáše, aby se poraněný sval zotavil a zregeneroval. Honza měl bolestivé zranění v oblasti bederní páteře, když dostal kolenem od Kpoza, kvůli kterému střídal. Limituje ho především v pohyblivosti. Věřím tomu, že v průběhu prvního týdne repre pauzy se dají do pořádku a budou k dispozici v plném režimu.“