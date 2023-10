Sparta už je na evropské úrovni Slavie. Sešívaní nemají trpělivost, říká Jirkal

„Hraje ale jiným stylem,“ upozorňuje Jirkal. „Je to brejkovější mužstvo. Tým, který využívá volných prostorů. Jakmile ho má, tak tam zrychlí. Právě to zdobí Spartu. Když hraje kombinačně rychle a používá rychlé vertikální pasy, najednou ovládá hru a hraje velmi dobře. Tohle uplatnila s Dinamem Záhřeb včetně presinku a represinku a mělo to velkou platnost. Dinamo nevědělo, kam skočit. Sparta to zopakovala i na Betisu,“ dodává.

Při porovnání obou herních stylů má Jirkal spoustu uznání i pro ten slávistický. Přesto vidí určité nedostatky ve finální fázi, kvůli kterým si sešívaní ani v Teplicích, ani v Liberci ve druhé půli nevytvořili mnoho šancí.

„V poslední době Slavia nemá trpělivost,“ soudí Jirkal. „Když jsem ji viděl v Teplicích, přizpůsobila se hře soupeře, byly to samé osobní souboje. Přitom kvalitu má, aby obehrávala, včas hrála mezi řady. A když to nejde, aby to zkusila znovu, trpělivě, nepůjčila soupeři míč a využívala více prostoru po celé šířce. A pak se stejně okénko najde.“

Co se dále dozvíte v novém díle Ligového insidera?

Proč se Ladislav Krejčí může vrátit do středové řady a co získal na stoperu?

Kvůli čemu se Adam Karabec odšpuntoval a proč by konečně mohl naplňovat svůj potenciál?

Kdo je nejlepší volba na hrot útoku Slavie? A mají sešívaní na tomto postu správný počet hráčů?

Který slávistický hráč nejvíc chybí v sestavě?

V čem může nové pravidlo, kvůli kterému byl Veliče Šumulikoski vyloučen, zkulturnit české lavičky?

Podívejte se na celé VIDEO.