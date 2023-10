Jablonci roste klenot. Podoba s Čvančarou, proč odešel ze Sparty?

Matouš Krulich. Jméno, které začíná rezonovat napříč FORTUNA:LIGOU. Osmnáctiletý talent, aktuálně třetí nejmladší hráč soutěže, v jabloneckém dresu rozkvétá. Skóroval proti Slovácku i Plzni, skýtá potenciál pro velký fotbal. Příběh vytáhlého hroťáka není černobílý. Krulich prošel akademií Sparty, odkud v šestnácti zamířil na štaci do Itálie. Vrátil se zpět na české trávníky, kde chce odpíchnout kariéru k dalšímu růstu. Komu je zajímavý talent podobný a co ho naopak brzdí?

Matouš Krulich vlétl na ligovou scénu ve velkém stylu. V září poprvé naskočil do podještědského derby proti Liberci. Za stavu 1:1 mohl deset minut před koncem rozhodnout. Ve vápně si povodil Chaluše, střelu levačkou konečky prstů vytáhl Vliegen na roh. Poprvé v lize skóroval ve třetím startu – proti Slovácku zvýšil ve 20. minutě na 2:0. Mazácky zpracoval centr před Daníčkem a zakončil stylem, jako by to pro něj byla nejpřirozenější věc na světě.

Gólový rytmus udržel i na těžké půdě v Plzni. Udeřit mohl hned po úvodním rohu, střelu zblízka zneškodnil výborně postavený gólman Staněk. V další šanci už se nemýlil - ve 30. minutě si ve vápně našel balon z pravé strany a dostal hosty do vedení. Jablonec nakonec padl 2:3, mladý forvard ale povedeným představením zaujal.

„Se Slováckem hrál poprvé od začátku, dal branku a začal si ohromně věřit. Je to pořád ještě mladý kluk, ale dva zápasy odehrál velmi dobře, pomohl nám,“ chválil mladého svěřence jablonecký trenér Radoslav Látal. Upozornil, že hráč stojí na samém začátku kariéry. „Jeho výkonnost ještě bude kolísat. Nemůžeme po něm chtít, aby nás táhl, ale jsme velice spokojení s tím., jak pracuje. Jde o typ útočníka, který dobře presuje, dostane se do šance. Pořád je ještě hodně mladý. Snažíme se s ním pracovat tak, aby nám dál rostl.“

Výkonnostní křivka vystřelila Krulicha poprvé do nominace reprezentační devatenáctky pro zápasy se San Marinem, Finskem a v Rumunsku. Aktuálně se veze na vlně pozitivní euforie, jeho výkony pozorně sledují zástupci největších českých klubů. Největší přednosti? Vysoké sebevědomí, kvalitní zakončení, výběr místa, solidní rychlost. Zapracovat musí ještě na fyzické stránce, což je v osmnácti letech pochopitelné. Do ligové sezony zatím zasáhli jen dva mladší hráči – pardubický záložník Štěpán Míšek (5 startů) a plzeňský stoper Jan Paluska (1 start).

Krulichův příběh je velmi pestrý. Začínal v Přední Kopanině, od osmi let patřil do mládežnické akademie Sparty. V roce 2021 přestoupil do italského FC Turín, kde byl až do roku 2023 součástí mládežnických týmů U17 a U18. Mezi dospělými se neprosadil a v létě zamířil do Jablonce.

Mladý útočník patří k extrémně ambiciózním hráčům, odmala na sobě maká. „Hodně mě k tomu vedl táta, abych takhle pracoval. Od čtrnácti jsem vstával v šest hodin, šel na trénink, teprve pak jsem šel do školy a odpoledne na Spartu na trénink. Zvládat se to dalo, i když to bylo náročný,“ vyprávěl v nedávném rozhovoru pro Sport.cz.

Krulichův otec do velké míry ovlivňuje kariéru nadaného střelce. Patří mezi velmi úspěšné podnikatele, na synův rozvoj bedlivě dohlíží. Když se řešil letní návrat do Česka, Sparta o svého odchovance neměla zájem. Vztahy mezi trenéry na Strahově a Krulichem starším nebyly před jeho odchodem do Itálie zcela idylické. Zúčastněné strany se lišily v představách o budoucnosti hráče. Jedním z požadavků při možném návratu mělo podle informací Sportu být, aby útočník nastupoval v dospělé kategorii za béčko, nikoliv v dorostu. Angažmá v Itálii krachlo do velké míry na tom, že přechod mezi „chlapy“ nešel tak hladce, jak by si Krulichovi nejbližší představovali.

Zejména kvůli možnosti okusit první ligu padla volba na Jablonec. „Dva roky v Itálii hodnotím jenom pozitivně, ale chtěl už jsem vstoupit do chlapského fotbalu. Ten přechod z dorostu je důležitý. V Itálii by to asi ještě nějaký čas trvalo. Věděl jsem, že fyzicky bych na to mohl mít. Navíc v Itálii to občas bylo těžký, protože jste daleko od rodiny,“ zmínil Krulich.

Sebevědomou „nečeskou“ povahou, vysokými ambicemi i stylem hry připomíná Tomáše Čvančaru. Krulich může jít podobnou cestou, byť si svou pozici v minulosti komplikoval někdy až příliš egoistickým chováním, kvůli kterému neměl jednoduchou pozici v kabině. Čvančara nakopl dospělou kategorii rovněž u Miroslava Pelty, přes Spartu se následně dostal do reprezentace až k aktuálnímu angažmá v bundesligovém Mönchengladbachu.

Aktuální Krulichův vývoj míří správným směrem. V Jablonci si ho vzal pod křídla zkušený bard Tomáš Hübschman. Talentovaný mladík bere jeho rady, zároveň nelétá ve hvězdách. Čeká ho ještě dlouhá, náročná šichta, ale pokud půjde v nastoleném tempu, našlápl k opravdu zajímavé kariéře.

Matouš Krulich

Pozice: útočník

Věk: 18 let

Klub: Jablonec

Debut v lize: Jablonec - Liberec 1:1 (17.9.23)

Výška/váha: 188cm/75kg

Bilance v sezoně 23/24: Zápasy: 4, minuty: 225, góly, asistence: 2+0

xG: 2,62

Střely na bránu: 10

Doteky v pokutovém území: 17

TOP 5 nejmladších hráčů FORTUNA:LIGY v sezoně 2023/24:

Štěpán Míšek (Pardubice): 18let 1m 13d

Jan Paluska (Plzeň): 18let 1m 14d

Matouš Krulich (Jablonec): 18let 4m 29d

Tom Slončík (Zlín): 18let 7m 1d

Ondřej Čoudek (České Budějovice): 18let 9m 26d

Zdroj: csfotbal, 11.10.23