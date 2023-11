Jílka zaskočila malá domů, Nováka už chtěl nasadit. A co Hora z Dynama?

Co říkáte na bod za plichtu 1:1?

„Upřímně musím říct, že je ve mně trošku zklamání. Ne za předvedený výkon, ale za výsledek. Byli jsme si vědomi, že forma Jablonce byla v poslední době narůstající, což potvrdil i vítězstvím na Baníku. Předtím byl jednoznačně lepším týmem v zápase s Bohemkou. Respekt ze soupeře tam byl. Ale musím mužstvo pochválit, zasloužili jsme si tady vyhrát z celkového pohledu i kvality hry. Dostali jsme se samozřejmě do nepříjemné situace, protože takhle hloupě inkasovat v páté minutě, to není úplně jednoduché... Mužstvo zareagovalo velmi dobře. Během poločasu jsme vyrovnali, Denis Ventúra měl další šanci, Vodháněl taky, Zorvan na konci. Byli jsme nebezpečnější, daleko víc se nám dařila přechodová fáze a kvalita dohrávání situací. Nevybavuju si vyloženou příležitost Jablonce, byl to poctivý, kompaktní výkon, který bohužel nebyl korunován vítězným gólem. Jinak to mužstvo velmi dobře odpracovalo.“

Nemáte vzhledem ke kiksu Tomáše Digani obavy, že se vrací gólmanské prokletí?

„Vůbec nevím, co na to mám říct... (úsměv) Je to fakt těžký, nechci tomu věřit, nebudu předjímat, že by to s tím mělo mít něco společného. Digy udělal hrubou chybu, první takovou. Je si toho vědom, on z toho byl zničený nejvíc. Naopak bych ho však spíš povzbudil za to, jak utkání dohrál. Měl tam dvě, tři těžké situace. Martinec je v útočném boxu vynikající. Dvakrát to udržel, dvakrát vyboxoval. Kredit za to, jak se s tím vypořádal a jak mužstvu pomohl. Nechci si vůbec podsouvat, že bychom měli mít problémy s brankáři. Věřím, že to byla na dlouho poslední chybička.“

David Štěpánek dostal pohotově balon do sítě a poslal domácí do vedení 1:0 Video se připravuje ...

Co očekáváte od Filipa Nováka, který byl už připravený na lavičce?

„Upřímně musím říct, že ještě v pátek odpoledne to bylo padesát na padesát, jestli do toho Filip okamžitě vleze. Ale byly tam administrativní věci a vy si nemůžete dovolit riskovat. Byť byl předpoklad, že by utkání zvládl, tak ještě před tréninkem to nebylo hotové. Dotáhlo se to až ve večerních hodinách, takže jsme se rozhodli, že v Jablonci půjdeme do zápasu bez Filipa. A že ho když tak využijeme v průběhu. Je jednoznačně nachystaný, trénuje s námi zhruba dva měsíce. Řekl bych, že i on cítí, že se fyzicky dostal na potřebnou úroveň. Tam není žádný problém. Filip už teď má přesah v kabině, na mužstvo působí velmi dobře. Je to hráč se zkušenostmi, předává informace. Kolikrát jsme spolu analyzovali zápas, když přišel se zajímavými postřehy. Sám říká, že vnímá, co dělají hráči, jestli plní pokyny trenéra a tak dále. V tuhle chvíli je z mého pohledu připraven zejména do stoperské pozice. Ať už do trojky, což by byla asi vůbec nejlepší jeho pozice na hřišti. Ale nebude problém ani ve stoperské dvojici v obranné čtyřce. Přichází levonohý stoper, který nám do rozehrávky chyběl. Je tam tlak, konkurence. Každý se s tím musí vypořádat.“

To jste mě upřímně překvapil, varianta rozehrání se v béčku nebylo variantou?

„Ne. Kdyby se to v pátek stihlo, tak byl v sobotu v základu. Byl jsem o něm přesvědčený. Na tréninku ve velkých hrách vidíte klid, přesnost, komunikaci. Sice od ledna nehrál ostrý zápas, ale já vždycky říkám, že tihle zkušení hráči se s tím vyrovnají daleko líp. Přesně ví, co od něj očekáváme, co může čekat od sebe. Pokud vám řekne, že je nachystaný, věříte mu.“

Leváka jste mohli mít v Haidersonu Hurtadovi, který byl u vás před rokem a půl v létě na zkoušce po zranění. Přes Slovensko se dostal do Jablonce, vzpomněl jste si na to, když proti vám nastoupil?

„Myslím, že to jen dokazuje, že to nebyl špatný tip. Teď to potvrzuje, ale je třeba brát v potaz historii. V tu dobu byl po těžkém zranění, trénoval individuálně v Jižní Americe. Měli jsme zprostředkovaně jeho tréninky jen na videu a museli se během čtrnácti dnů rozhodnout. Byla tam poměrně velká míra rizika na zdravotní prohlídce, proto jsme usoudili, že zatím to pro nás není cesta. Dnes byl výrazný, má výbornou obrannou hlavu. Neskutečný timing, dvakrát v závěru předskočil hráče. Pro Jablonec určitě platný hráč.“

Nelekl jste se ve 21. minutě při malé domů od Denise Ventúry, kterou Tomáš Digaňa chytil do rukou? Přišlo mi, že jste si toho na stadionu všiml jen vy.

„Taky jste to viděl? (úsměv) Jo, máte pravdu. Podíval jsem se kolem sebe a nikdo to neřešil, přitom jsem věděl, že balon hrál Denis a Digi to chytal. Zaskočilo mě to, protože to podle mě byla cílená malá domů.“

Prý tomu předcházel souboj, což si osobně úplně nemyslím. Tak mě zajímal váš názor.

„Všiml jsem si toho, ale na lavičce všichni jen pokrčili rameny. Asi se na to nedívali...“ (úsměv)

Pak se vám nelíbila situace v 58. minutě a Kratochvílův faul, po kterém jste žádali druhou žlutou, že?

„Tam jsem vypěnil, i když samozřejmě děláte nějaký tlak. Přišlo mi to zvláštní v konfrontaci žluté karty Honzy Vodháněla, který v souboji šlápl na Hurtada. Ten k tomu přidal malinko vložku... Honza byl odměněn žlutou kartou, ale Kratochvílův zákrok měl stejný charakter. Rozumím tomu, že je těžké tasit druhou žlutou kartu na první dobrou, ale byly tam emoce a trošku tlak na rozhodčí.“

Co je s Muritalou?

„Od středy je teprve v tréninku. Předtím byl čtrnáct dní mimo proces se zády, minulý týden byl nemocný na antibiotikách. Možná bude teprve na nějakou část pro B-tým, jinak jsme ho bohužel neměli připraveného.“

Jakub Hora končí v Českých Budějovicích. Když to měl nahnuté už loni v létě, oslovil jste ho. Už pro vás tématem nebude?

„Řekl jste to úplně přesně. Před rokem to téma bylo, dnes už máme Pospu (Pospíšila), Deleho, další šikovné střední záložníky i v béčku. V tuhle chvíli už je doba trošku jiná.“