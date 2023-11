Skvělé reflexy i rozehrávka. Ale co vyrážení a Achillova pata při vybíhání?

Do Sparty přišel jako bleskurychlá náhrada za Matěje Kováře a okamžitě se stal jedničkou Priskeho týmu. Jaká je ale vlastně pozice Petera Vindahla mezi ostatními ligovými gólmany? „Dlouho jsem si myslel, že lépe hraje, než chytá, ale poslední dobou se to vyrovnává. Navíc se na něj moc hezky kouká,“ říká v novém díle pořadu iSkaut – vůbec prvním, jehož hvězdou je gólman! – redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica. Partnerem v debatě mu tentokrát není jen tradičně Jiří Fejgl, ale i redakční kolega a někdejší gólman Viktorie Žižkov Daniel Konečný. „Vindahl má super reflexy a perfektní figuru, o rozehrávce se nemusíme bavit,“ souhlasí Konečný: „Ale pár otazníků tam mám – z mého pohledu hrozně míčů jen vyráží, navíc do nebezpečných prostorů. Jako třeba na Baníku,“ dodává.