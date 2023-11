Hurtado trochu jako Benzema, ale gól správně neplatil. Sudí napravil chybu

Asi jste to viděli, ale kdyby třeba ne: jablonecký obránce Haiderson Hurtado vystihl rozehrávku pardubického gólmana Viktora Budinského a do prázdné docela pohodlně vstřelil gól na 2:1. Jenže rozhodčí Stanislav Volek branku neuznal. Správně. Kdyby však předtím zasáhl, jak měl, ke kontroverzní situaci vůbec nedošlo.

Nejprve trocha historie. Někdy v roce 2006 hrál Bahrajn proti Trinidadu a Tobagu. Gólman si nadhodil míč k výkopu, útočník mu ho ve vzduchu vypíchnul a dal gól. Samotný sudí měl v hlavě zmatek, zda branka má platit. Nejdřív ji uznal, pak odvolal. V té době trefa platit měla.

Ale co je podstatné. Byl to impuls pro upřesnění pravidel v okamžiku, kdy má gólman míč v držení. Ta pravidla nyní vypadají následovně: „Nepřímý volný kop je nařízen, pokud hráč brání brankáři v rozehrání míče nebo kopne či pokusí se kopnout do míče v okamžiku, kdy jej brankář rozehrává.“

Což se v Jablonci, který nakonec i tak 2:1 zvítězil, stalo v Hurtadově případě. Ovšem ještě víc než o to, že strčil nohu do Budinského výhozu, porušil pravidla tím, že před gólmanem pobíhal a kopíroval jeho pohyb. Prostě mu bránil v rozehrávce.

Jiří Kureš, předseda pravidlové komise FAČR, na zápase shodou okolností působil v roli delegáta. A hlavnímu rozhodčímu Stanislavu Volkovi vyčetl právě to, že zapískal pozdě. Až ve chvíli, kdy Hurtado zakončoval. „Pořád jim říkám, ať to pískají hned. Tedy v okamžiku, kdy hráč začne brankáři clonit. Už to je prohřešek. Sudí si zbytečně dělají problémy, což se zvýrazní právě ve chvíli, kdy protihráč vystihne rozehrávku a dá gól. Přitom Hurtado tam poskakoval, chodil do protipohybu, mával rukama,“ vysvětluje Kureš.

Tomu se nepozdávalo ani to, že sudí kolumbijskému obránci udělil žlutou kartu. „Prý za projev nesouhlasu s neuznanou brankou. Ale mně to nepřišlo vhodné,“ říká a znovu se vrací k tomu, že včasnější odpískání by nepřineslo gól ani následné protesty. „Nikdo by nic nenamítal. Takhle dostal napomenutí hráč a následně i trenér Látal.“

Mimochodem, v pravidlech se neuvádí žádná vzdálenost mezi napadajícím a gólmanem. „To lidé stále nechápou, že tam není ta vzdálenost. Možná, že kdyby Hurtado jenom stál nebo kdyby se aktivně nesnažil bránit v rozehrávce, a až pak strčil nohu do cesty míči, mohli bychom přemýšlet o regulérním gólu.“

Jeden takový příklad by tu byl. V památném finále Ligy mistrů z roku 2018 mezi Realem a Liverpoolem se do hlavní – a záporné – role obsadil liverpoolský gólman Loris Karius. Karim Benzema vystihl jeho rozehrávku, od natažené nohy se míč odrazil přímo do branky. Sudí gól uznal, přitom šlo o obdobnou situaci s tou nedělní z Jablonce…

Kureš ale vidí rozdíl. „Je to trochu jiné. Benzema mu nebránil v rozehrávce, šel dokonce od míče, odbíhal ven. A byl i dál. Řekl bych to tak, že se dotkl míče po rozehrání, nikoli při něm. Proto myslím, že tenhle gól platit měl.“

Jablonci mohlo být jedno, že branka neplatila. Čtvrt hodiny před koncem rozhodl Miloš Kratochvíl.