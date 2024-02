Pekelný rozjezd Karviné: duel o hodně + „S“. Lehké to u nás nebude, věří kouč

Pekelný rozjezd jarní části FORTUNA:LIGY. Nováček z Karviné v sobotu přivítá Spartu (15), ve středu dohrává „duel ohrožených“ s Pardubicemi (17) a příští neděli hostí Slavii Praha (15). „Proto hrajeme fotbal, abychom se porovnávali s nejlepšími,“ říká trenér Juraj Jarábek. „Doufáme, že fandové vyprodají stadion. Řekli jsme si, že v Karviné to nebude mít nikdo lehké! Věřím, že ty zápasy budou výborné.“

Jednou z klíčových postav ligového nováčka znovu bude bosenský záložník Amar Memič. Třiadvacetiletý rychlík je šikovný v soubojích, do vápna posílá nebezpečné centry. Ze sedmnácti podzimních duelů nasbíral 6 bodů za dva góly a čtyři asistence. Nejlepší čísla má i podle iSport Indexu.

„Příprava byla těžká, kvalitní,“ říká odchovanec FK Radnik Hadzici. „Myslím, že jsme to odmakali dobře a jsme připravení. Těšíme se na Spartu.“ V přípravě se trefil dvakrát. Věří, že si produktivitu podrží.

„Snad mi to tam bude padat i na jaře, nejlépe hned v sobotu,“ usmál se Memič. „Hodně důležité budou Pardubice, ale nemůžeme se soustředit jenom na ně. Všechny tři zápasy, co nás na začátku čekají, budou stejně důležité a musíme na ně být perfektně nachystaní. Hrajeme o záchranu a každé utkání pro nás bude těžké a extrémně důležité.“

V Karviné je Amar Memič druhou sezonu. Šesti trefami pomohl k návratu do ligy, solidně už se naučil česky. Po podzimu je nejvytíženějším hráčem MFK (1353 minut) i nejpilnějším střelcem, na bránu soupeře poslal třicet střel.

„Věřím, že ligu udržíme,“ říká Memič. „Kluci, kteří jsou tady, na to určitě mají. Během přestávky přišel Martin Regáli, jestli budeme hrát na křídlech, budeme to chtít Martinovi (Doležalovi) chystat co nejlépe. Je teď ve formě.“

Zkušený Martin Doležal (33 let) vstřelil v přípravě čtyři góly, ještě lepší byl vytáhlý Nigerijec Adeleke Akinyemi (25). Nasázel pět gólů. Po dvou si kromě Memiče připsali Lucky Ezeh (19) a Emmanuel Ayaosi (19). Po jednom dali Martin Regáli (30), Lukáš Budínský (31) a Pavel Kačor (17).

„Kačor ukázal potenciál, měl dobré věci,“ ocenil Jarábek šikovného mladíka. „Má zdravě drzé sebevědomí, dostával se do zajímavých příležitostí. Vůbec tady máme několik zajímavých hráčů v osmnácti, devatenácti letech, to je velký bonus.“

Co se v přípravě nepovedlo? Ještě víc doplnit tým. Zejména v defenzivě. „Chceme ještě nejméně jednoho, až dva hráče,“ přiznal sportovní ředitel Lubomír Vlk. „Upřímně, jsem zklamaný, že z hráčů, co jsme si vytipovali a měli je rozjednané, nevyšel ani jeden. Nicméně věřím, že do konce přestupního termínu se nám povede nějaké hráče angažovat.“