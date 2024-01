Posila Karviné: V Belgii mi i béčko zakázali, chci mít z fotbalu radost

„Takhle dlouho mimo jsem v kariéře nikdy nebyl,“ neskrývá Slovák Martin Regáli. „Jasně, zápasová praxe mi bude na začátku chybět, to by bylo překvapení, kdyby ne. I proto jsem tady od prvního dne přípravy, abych manko dohnal. Přípravných zápasů bude dost, věřím, že to bude dostatečné období, abych se připravil a měl z fotbalu zase radost.“

Prešovský rodák odcházel z Ružomberoku do Belgie loni v lednu. Za slovenský tým nasázel 7 gólů v 17 duelech. Za Kortrijk naskočil do 13 zápasů (0+1). „V Belgii jsem hrál půl roku, to bylo fajn, ale druhý půlrok dobrý nebyl,“ líčí Regáli. „Změnil se trenér i sportovní ředitel, co mě přivedli. Když skončili, nedostal jsem už žádnou šanci. V docela nešťastném termínu mi řekli, že si mám hledat klub. S agentem jsme to přes léto nestihli. Navíc chtěli, aby se jim vrátila částka, kterou do mě investovali.“

O jak velké peníze šlo? „Fůů, nevím úplně přesně, jaká byla dohoda mezi kluby. Nebylo to ale nic velkého. 200, 300 tisíc euro? Nějak tak. Nevím přesně, co ještě Belgičané považovali za investovanou částku do mě.“

Regáli se nijak netají tím, že půl roku bez mistrovského zápasu pro něho nebylo ideální. „Bylo to náročné. Ale díval jsem se na to i tak, že jsem tohle období mohl využít pro sebe. Pracoval jsem na sobě, měl jsem individuální tréninky, čas na rodinu.“

Hrát ovšem nemohl ani za béčko Kortrijku. „Zakázali mi to,“ krčí rameny. „Sám nevím, proč. Klub chtěl, abych odešel, ale chtěli peníze, co do mě investovali. Jenže to řekli na konci přestupního období a my to nestačili vyřešit. Jestli to byl nějaký trest? Nebo jen rozhodnutí klubu, že mají v B týmu mladé, co mají perspektivu? Nevím. Já i za béčko hrát chtěl, ale to jsem mohl jen v přípravě, v lize už ne. Prostě se na mě snažili vyvinout tlak, abych odešel.“

I proto je rád, že vyšel přestup do Karviné. „Nechtěl jsem v Belgii zůstat a nehrát. Mám fotbal rád, chci hrát. Takže bylo jasné, že v zimě odejdu a najdu si klub, kde zase budu mít z fotbalu radost. Navíc českou ligu považuji za trošku kvalitnější než slovenskou. Však podívejte, jak se daří českým týmům v Evropě, nebo jak hodně slovenských hráčů do Česka chodí. Už jen to vypovídá, že česká liga bude o něco lepší než naše.“

V Karviné si od Regáliho slibují podporu ofenzivy. „Nejvíc mi sedí levý kraj,“ říká slovenský útočník. „V Belgii i Ružomberku jsem hrával i na hrotu. Když se hraje na dva útočníky, dovedu si to představit. Ale na kraji se cítím nejlépe.“

Tomu odpovídají i statistiky. Podle serveru Transfermarkt.com nasbíral Regáli z levého křídla za 42 zápasů 24 bodů (15+9). Z pozice hrotového útočníka má bilanci 48 zápasů/ 18 bodů (11+7). „Maťo je ofenzivní univerzál, umí zastat víc pozic, to je fajn,“ potvrdil slovenský brankář Dominik Holec. „Tohle se vždycky hodí. Dobrý typ křídelníka nebo útočného hráče, umí zamotat hlavu obraně, být produktivní. Věřím, že to v lize ukáže. Hlavní je, aby byl zdravý.“

To si přeje i Regáli. Zatím si v Karviné vybral nové číslo. Jeho oblíbená 9 už byla obsazená, tak zvolil číslo 17. „V Belgii jsem měl číslo 29 a to nefungovalo. Tak jsem zkusil něco jiného,“ dodal s úsměvem. „Karviná má dobrý tým, dobré fotbalisty. Věřím, že spolu ligu zachráníme. To je základní cíl.“