Zase nervy, emoce cvičí s Koubkovým srdcem. Aspoň se nenudím, usmál se

„Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Šli jsme si za tím. Radujeme se. Baník byl těžký protivník. Z mého pohledu správně reagoval na nešťastné utkání v Českých Budějovicích. Šlapal. Bylo to výživné, agresivní, zápas měl tempo. Nikdo si nic nedaroval. Upřímně, je mi Pavla (Hapala) i jeho kluků líto. Vím, pod jakým tlakem se nachází. Vím, že to není jednoduchá situace. Ale fotbal takové momenty přináší.“

Ve druhé půli jste měli mírně navrch. Viděl jste to stejně?

„Brankových situací jsme měli víc my. Chorý, Šulc… Letáček řešil těžší věci než Jedlička. Ale nějaké měl i soupeř, který má šikovné rychlé hráče do ofenzivy. Potřebovali jsme pohlídat jejich přechod do útoku. Musím pochválit naše zadní řady, které odolávaly.“

Baník - Plzeň: Šok pro domácí, střílený centr Cadua zaskočil Letáčka, 0:1

V čele se stoperem Robinem Hranáčem, který byl dominantní. Souhlasíte?

„Jo jo. Hodně to na něm stojí. Robin je v tuto chvíli náš největší pilíř obrany. Ať už hraje vpravo nebo uprostřed, kdy jsme ho potřebovali teď na rychlého Klímu.“

Kdy poprvé nasadíte levého beka či záložníka Cheicka Souarého, zimní posilu z Vyškova?

„Víme o něm, hovoříme s ním. Jeho čas určitě přijde. Prochází fází adaptace, ještě bude trošku trvat. Na soustředění měl zdravotní výpadek. Ale je šikovný. Nic mu neutíká, máme odehraná teprve dvě kola.“

Po pádu Václava Jemelky v šestnáctce jste se dožadoval penalty. Viděl jste to jasně?

„Já vždycky poslouchám kolegy na střídačce s laptopem. Říkali, že tam viděli faul. Věřím jim. Kozáčik a Bakoš jsou hráči, kteří fotbal hráli. Ale když to řeknu objektivně, naše přání bylo spíš otcem myšlenky. Musím se na to podívat sám.“