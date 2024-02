Svědík: Daníčkovo vyloučení? Červená to prý nebyla. Na Spartu nemá stopery

Příští týden čeká Slovácko velký zápas se Spartou a Martin Svědík nemá obranu. Ze stoperů mu po zkaženém derby ve Zlíně (1:2) zbyl pouze Stanislav Hofmann. Jak to? Michal Kadlec je zraněný, Vlastimil Daníček a Petr Reinberk budou stát za karty, Tomáš Břečka dohání manko po dlouhodobém zranění, Jaromír Srubek odešel na hostování do Opavy. „Už máme akorát v béčku Holáska,“ posteskl si kouč Slovácka.

Na startu jara má Svědíkův soubor těžké trable. Nejen s defenzivou, ze které odpadají hráči. Ještě horší je, že s Pardubicemi a Zlínem, celky ze spodku tabulky, nezískal aspirant na pohárovou Evropu ani bod! To nikdo nečekal. „Nemůžeme dostávat v každém zápase dva góly,“ poznamenal Martin Svědík.

Vidíte Daníčkovo vyloučení jako zlomový moment utkání?

„Ovlivnilo hlavně naši ofenzivu. Soupeř hrál od pětatřicáté minuty přesilovku, což je hodně náročné. Výsledek jsme drželi dlouhou dobu, pak jsme udělali spíš individuální než systémové chyby. Nechytli jsme odražený balon v šestnáctce, který ještě skočil Hečisovi (Milanu Hečovi) na nějaký drn. Při druhém gólu byl náš obránce špatně postavený a přišla průniková přihrávka na Vukadinoviče. Co Zlín měl, to proměnil. My jsme na to nebyli schopní zareagovat. Dostali jsme čtyři góly ve dvou zápasech. V tom je největší rozdíl oproti zápasům na podzim.“

Máte pocit, že šlo o zákrok na červenou kartu? Nezdálo se mi.

„Pořádně jsem to ještě neviděl. Ale kluci taky říkali, že to na vyloučení nebylo. To si musí vyhodnotit pan Hocek.“ (rozhodčí)

Zlín – Slovácko: Daníček po faulu na Didibu viděl červenou kartu Video se připravuje ...

Nemohli jste být v deseti odvážnější?

„Bylo to v deseti složité. Zlín si pomáhal dlouhými nákopy, museli jsme běhat velké bazény. Buď nás soupeř nahoře zdvojil, ztrojil, anebo jsme míče lehce ztráceli. Aktivita nebyla taková, až ke konci, když už to byla hra na riziko. Chyběla nám větší kvalita. Taky tam byla spousta faulů na Ciciliu, škoda, že jsme z toho nevytěžili víc. Vyloučení bylo hodně znát, obranu Zlína jsme nezaměstnali. K balonu jsme se moc nedostali, ale na druhou stranu jsme mu až do sedmdesáté minuty nedovolovali žádné šance.“

Co teď s tím?

„Špatně jsme vstoupili do jara a některé věci si musíme uvědomit. Nemůžeme dostávat v každém zápase dva góly. To je pro mužstvo, které se na každý vstřelený nadře, strašně moc.“

Jaké postavíte stopery proti Spartě?

„Zbyl nám jen Hofi…(Stanislav Hofmann) A v béčku máme Holáska. Musíme vymyslet nějakou variantu. Kdyby měl vypadnout Káca (Michal Kadlec) na delší dobu, což nikdo nevíme, byl by to problém. I pro mě je jeho stav zahalený tajemstvím. Vidím, kolik nás trénuje. Kádr jsme zeštíhlili, ale nevím, jestli na to budeme reagovat. To je otázka na vedení.“

Proč jste nenasadil ani na minutu Milana Petrželu?

„Nebyl to zápas pro něj. Vzhledem k terénu, jednoduššímu způsobu hry soupeře a pak taky proto, že jsme hráli v deseti. Nechali jsme ho odpočinout na další utkání. Stejně jako Kohúta.“