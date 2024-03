Další kauza Chorý: chtěl Černáka došlápnout? A řeší to s ním Koubek?

Byl klíčovým mužem Plzně při těsném vítězství Jablonce – jako ostatně už několikrát. „Má možná životní sezonu,“ chválí Tomáše Chorého, který má blízko účasti na EURO, v bonusové části nového dílu podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Radek Špryňar. Jenže v tom samém zápase se plzeňský střelec ukázal i v jiném světle, pro něj už vlastně tradičním: v 55. minutě obdržel žlutou kartu poté, co si nebezpečně vyšlápl na domácího Michala Černáka. „Absolutně zbytečná věc, která na hřiště nepatří. Vůbec nechápu, proč to pořád dělá – a hlavně proč mu to pořád prochází,“ kroutí hlavou Špryňarův kolega Michal Koštuřík.