Ligový FÍKend: Kováč ulétl, Chorý ať se nediví. Horší kšiltovka, nebo tepláky?

Je vždy plně vtažen do hry, emoce fakt nezastírá. Jenže mu to také ulétne. Proto je Radoslav Kováč aktuálně nejtrestanějším trenérem ligy. Ke čtyřem žlutým kartám přidal během střetu jeho Pardubic s Baníkem červenou.

Módní policie na Slavii

Na podzim nosil helmu. Černou. Nelíbilo se mu to, při první příležitosti ji zahodil do kouta. Ale možná mu maličko schází, že? Jindřich Staněk to vyřešil po svém, v nedělním utkání nasadil aspoň kšiltovku. V první půli mu pomohla proti slunci, podal mu ji asistent Milan Kerbr. „Nejdříve jsem mu chtěl dát tu svou, pak jsem si ale říkal, že by chytání v ní nebylo úplně ideální. Někdo to dole komentoval slovy, že šlo o módní výstřelek roku,“ usmíval se trenér Jindřich Trpišovský, proslulý to „kšiltovkář“.

No, bylo to maličko na módní policii. Ostatně gólmani občas ustřelí. Barevné variace jednoho z dresů Petera Vindahla (růžová, fialová, k tomu oranžové kopačky a rukavice) budiž důkazem.

Dají se najít i ikonické případy. Jeden za všechny - šedivé tepláky, které proslavil Maďar Gábor Király. To bylo něco! I když všem po chuti rozhodně nebyly. Třeba známý Holanďan Hans van Breukelen na otázku, co je jeho nejhorší představa, vypálil: „Brankář v teplácích.“

Co by řekl na kšiltovku?