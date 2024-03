Páník: Dejte Svědíkovi cihly, ať může stavět. Baník má hlavně dva problémy

Je to jako uvíznout v Matrixu. Nejde to tam ani zpátky. Tak nějak jako by po šesti letech vypadalo úspěšné angažmá trenéra Martina Svědíka, který sice drží Slovácko na čtvrtém místě, ale zuby nehty. Nijak se netají tím, že bez hráčské infuze mu dochází šťáva. „Psychicky je to pro mě čím dál náročnější, ubíjí mě to, vře to ve mně. Jako klub jsme se teď zastavili,“ řekl v rozhovoru pro iSport.cz. „Martin jim hodil rukavici. Zvedněte ji, vytvořte podmínky,“ čte jeho vyjádření zkušený kouč Bohumil Páník. „Udělal malý zázrak. Velká práce. Možná přišel čas odejít na vrcholu,“ přemítá v magazínu LIGOVÝ INSIDER.