Dostál: Moc se mi líbí Kovář. Staňkovi pomohla Slavia, kdo jako trojka?

Aktuálně nejlepší ligový gólman mimo kluby TOP 3? Podle mnohých je to Stanislav Dostál, který kolo co kolo čelí dešti střel a ze všech sil táhne za záchranou Zlín. Zkušený brankář si ale kromě toho stíhá udržovat přehled o svých kolezích a konkurentech. „Po každém kole si doma udělám takové malé studio a podívám se na všechny vaše sestřihy,“ říká Dostál v rozhovoru pro Ligu naruby. „Moc se mi líbí mladý Kovář, co byl loni ve Spartě, škoda jen, že teď tolik nechytá v Leverkusenu. Hanuš je výborný v Jablonci, je tu samozřejmě Vindahl. A Staňkovi připravila Slavia perfektně hlavu na tlak, který je v klubu neskutečný,“ chválí zlínská jednička.